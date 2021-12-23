"Николаевич фартовый". Милевский и Воронин оценили игру сборной Украины на Евро-2020

Экс-футболисты сборной Украины считают, что успех команды Андрея Шевченко, который вывел сборную Украины в четвертьфинал ЧЕ-2020 этим летом обусловлен везением.

Украинские футболисты Артем Милевский и Андрей Воронин, которые вместе с экс-наставником сборной, а ныне тренером итальянской "Дженоа" Андреем Шевченко добились высоких результатов на Чемпионате мира в 2006 году считают, что по ходу турнира главную команду страны преследовало везение.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Об этом стало известно из их разговора в рамках сюжета Youtube-канала "Миля".

В ходе беседы экс-динамовец Милевский заявил, что "Андрей Николаевич Шевченко фартовый". Именно везением бывший нападающий сборной Украины объяснил успех команды на Чемпионате Европы-2020, где наша сборная вышла из группы, находясь по итогу трех матчей на 3 месте. Судьбу сборной Украины на Евро-2020 решали другие команды, которые должны были определить две худших сборные, которые заняли третьи места в группах.

В свою очередь, Андрей Воронин заявил, что на минувшем Чемпионате Европы-2020 сборная Украины добилась максимального результата, а то каким способом это было сделано не имеет значения.

Кроме того, Воронин рассказал, что подозревал, что Андрей Шевченко покинет сборную по окончанию европейского первенства, но его очень удивили нюансы ухода. Вместе с тем, 42-летний футболист считает, что летом 2022 года у сборной Украины будет новый главный тренер.

"Я приблизительно знаю судьбу Петракова. Не знаю его как тренера и человека. Да, он с молодыми стал чемпионами мира. Но мне так кажется, что летом будет у первой команды новый главный тренер. На сегодняшний день среди всех украинских тренеров Ребров — самая оптимальная кандидатура для сборной Украины", — отметил Андрей Воронин.

Ранее Фокус сообщал, что экс-главный тренер пытался обсудить вопрос продолжения карьеры в сборной с президентом УАФ Андреем Павелко, но он не выходил на контакт ни с ним, ни с его штабом.

Также экс-футболисты Милевский и Воронин отметили высокий уровень игры футболистов сборной Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука во время Евро-2020.

Напомним, что Сборная Украины узнала соперников по Лиге Наций 2022/2023.