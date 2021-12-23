"Миколайович фартовий". Мілевський і Воронін оцінили гру збірної України на Євро-2020

Ексфутболісти збірної України вважають, що успіх команди Андрія Шевченка, який вивів збірну України до чвертьфіналу ЧЄ-2020, цього літа обумовлений везінням.

Українські футболісти Артем Мілевський і Андрій Воронін, які разом із екснаставником збірної, а нині тренером італійської "Дженоа" Андрієм Шевченком досягли високих результатів на Чемпіонаті світу у 2006 році вважають, що під час турніру головну команду країни переслідувало везіння.

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Про це стало відомо з їхньої розмови в межах сюжету Youtube-каналу "Міля".

Під час бесіди ексдинамівець Мілевський заявив, що "Андрій Миколайович Шевченко фартовий". Саме везінням колишній нападник збірної України пояснив успіх команди на Чемпіонаті Європи-2020, де наша збірна вийшла з групи, перебуваючи за підсумками трьох матчів на 3 місці. Долю збірної України на Євро-2020 вирішували інші команди, які мали визначити дві найгірші збірні, які посіли треті місця в групах.

У свою чергу, Андрій Воронін заявив, що на минулому Чемпіонаті Європи-2020 збірна України досягла максимального результату, бо яким чином це було зроблено, не має значення.

Крім того, Воронін розповів, що підозрював, що Андрій Шевченко покине збірну після закінчення європейської першості, але його дуже здивували нюанси відходу.

Раніше Фокус повідомляв, що ексголовний тренер намагався обговорити питання продовження кар'єри у збірній із президентом УАФ Андрієм Павелком, але він не виходив на контакт ні з ним, ні з його штабом.

Також ексфутболісти Мілевський і Воронін відзначили високий рівень гри футболістів збірної Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука під час Євро-2020.

Нагадаємо, що Збірна України впізнала суперників з Ліги Націй 2022/2023.