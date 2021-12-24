"С радостью буду работать в сборной". Сергей Ребров рассказал об отношениях с УАФ

Экс-наставник киевского "Динамо" считает престижным тренировать национальную сборную.

Главный тренер эмиратского "Аль-Айна", а в прошлом игрок и тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Сергей Ребров рассказал, что всегда с радостью будет работать в сборной Украины. Кроме того, он заявил, что это его долг и такая работа престижна. Об этом Сергей Ребров рассказал в сюжете Youtube-канала "Бомбардир".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

"Я никогда и никого не подсиживал. Тренер всегда должен быть в тонусе и не может просиживать время в ожидании заоблачного предложения", — заявил он.

После резонансного ухода из сборной Андрея Шевченко, на его место сватали Сергея Реброва, но стороны не смогли договориться. В итоге, сборную возглавил Александр Петраков, который ранее привел к золотым медалям молодежную сборную команду Украины U-20 на Чемпионате мира в 2019 году.

Сергей Ребров подтвердил слухи, о том, что с ним хотели договориться представители УАФ и он был готов к этому предложению, но тогда у специалиста был действующий контракт с эмиратской командой.

Также тренер заявил, что был готов к этой работе, несмотря на то, что у руля сборной тренер всегда находится под давлением все страны. Кроме того, он рассказал, что в случаи успешных переговоров, он бы с удовольствием тренировал желто-синих. По словам Реброва, клуб отказывался его отпускать ни за какие компенсации.

Он добавил, что в случае повторного приглашения в национальную сборную, он обязательно рассмотрит такой вариант. В ходе разговора стало известно, что контракт тренера с эмиратским клубом заканчивается в конце весны, а как сложится его карьера дальше — пока не известно.

Ранее мы сообщали, что по мнению Андрея Воронина, сборная Украины до лета поменяет тренера. Кто им станет, бывший футболист сборной Украины, который сейчас входит в тренерский штаб московского "Динамо", не сказал, но считает кандидатуру Реброва самой оптимальной из украинских тренеров.

Около одного миллиона футболок аргентинского футболиста Лионеля Месси было продано парижским клубом "ПСЖ", с момента как он осуществил трансфер из каталонской "Барселоны.