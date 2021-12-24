"З радістю працюватиму у збірній". Сергій Ребров розповів про стосунки з УАФ

Екснаставник київського "Динамо" вважає за престижне тренувати національну збірну.

Головний тренер еміратського "Аль-Айну", а в минулому гравець та тренер київського футбольного клубу "Динамо" Сергій Ребров розповів, що завжди з радістю працюватиме у збірній України. Крім того, він заявив, що це його обов'язок, і така робота престижна. Про це Сергій Ребров розповів у сюжеті Youtube-каналу "Бомбардир".

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"Я ніколи і нікого не підсиджував. Тренер завжди повинен бути в тонусі і не може просиджувати час в очікуванні захмарної пропозиції", — заявив він.

Після резонансного залишення збірної Андрія Шевченка, на його місце сватали Сергія Реброва, але сторони не змогли домовитися. У підсумку збірну очолив Олександр Петраков, який раніше привів до золотих медалей молодіжну збірну команду України U-20 на Чемпіонаті світу у 2019 році.

Сергій Ребров підтвердив чутки, про те, що з ним хотіли домовитися представники УАФ і він був готовий до цієї пропозиції, але тоді фахівець мав чинний контракт з еміратською командою.

Також тренер заявив, що був готовий до цієї роботи, попри те, що біля керма збірної тренер завжди перебуває під тиском усієї країни. Крім того, він розповів, що у випадку успішних переговорів він би із задоволенням тренував жовто-синіх. За словами Реброва, клуб відмовлявся його відпускати за жодні компенсації.

Він додав, що в разі повторного запрошення до національної збірної він обов'язково розгляне такий варіант. У ході розмови стало відомо, що контракт тренера з еміратським клубом закінчується наприкінці весни, а як складеться його кар'єра далі – поки що не відомо.

Раніше ми повідомляли, що, на думку Андрія Вороніна, збірна України до літа поміняє тренера. Хто ним стане, колишній футболіст збірної України, який наразі входить до тренерського штабу московського "Динамо", не сказав, але вважає кандидатуру Реброва найоптимальнішою з українських тренерів.

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