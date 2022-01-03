В логово злейшего врага. Воспитанник "Реала" Мората близок к переходу в "Барселону"

Боссам "Барселоны" пришлось вести переговоры сразу с двумя клубами, поскольку форвард на правах аренды выступает за итальянский "Ювентус".

Футбольный клуб "Барселона" готовится завершить сделку по второму приобретению в зимнее трансферное окно, сообщает испанское издание AS.

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К составу "блаугранас" в ближайшее время должен присоединиться испанский нападающий Альваро Мората, права на которого принадлежат мадридскому "Атлетико". В текущем сезоне 29-летний футболист выступает на правах аренды за туринский "Ювентус".

При переговорах с "Атлетико" "Барселона" использовала тот факт, что летом мадридский клуб должен будет заплатить каталонцам 40 миллионов евро за переход Антуана Гризманна. Речь идет только об аренде Мораты сроком на полгода. Если его игра удовлетворит тренерский штаб, игроку предложат заключить контракт как минимум на 18 месяцев.

Но для того, чтобы заявить всех зимних новичков, а также Гави и Нико Гонсалеса, которые числятся футболистами молодежного состава. Разгрузить зарплатную ведомость каталонский клуб может при продаже Самюэля Умтити и Коутиньо.

Отметим, что Альваро Мората родился и вырос в Мадриде и был воспитанником двух клубов. Играть в футбол он начал в мадридском "Атлетико", а в 16 лет перешел в академию "Реала", где провел два года, а в 18 лет был заигран за первую команду "Реала". За "галактикос" Мората выступал в течение четырех лет, после чего перешел в туринский "Ювентус".

Если все сложится благополучно, то Альваро Мората станет третьим новичком "Барселоны" в зимнее трансферное окно и вторым футболистом, за которого клубу придется заплатить деньги. Ранее в команду вернулся 38-летний защитник Дани Алвес, а затем "Барселона" приобрела у "Манчестер Сити" Феррана Торреса за 55 миллионов евро. Правда, эту сумму каталонцы выплатят несколькими частями.

Ранее Фокус рассказывал, что важную роль при переходе Феррана Торреса в "Барселону" сыграла его девушка, которая является дочерью главного тренера сборной Испании Луиса Энрике. Сира Мартинес живет в Барселоне, занимается конным спортом и могла повлиять на решение 21-летнего футболиста сменить клуб в текущее межсезонье.