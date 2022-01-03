У лігво найлютішого ворога. Вихованець "Реалу" Мората близький до переходу до "Барселони"

Босам "Барселони" довелося вести переговори з двома клубами, оскільки форвард на правах оренди виступає за італійський "Ювентус".

Футбольний клуб "Барселона" готується завершити операцію з другого придбання під час зимового трансферного вікна, повідомляє іспанське видання AS.

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До складу "блаугранас" найближчим часом має приєднатися іспанський нападник Альваро Мората, права якого належать мадридському "Атлетіко". Цього сезону 29-річний футболіст виступає на правах оренди за туринський "Ювентус".

Під час переговорів з "Атлетіко" "Барселона" використала той факт, що влітку мадридський клуб має заплатити каталонцям 40 мільйонів євро за перехід Антуана Грізманна. Йдеться лише про оренду Морати терміном на півроку. Якщо його гра задовольнить тренерський штаб, гравцеві запропонують укласти контракт як мінімум на 18 місяців.

Але для того, щоб заявити всіх зимових новачків, а також Гаві та Ніко Гонсалеса, які вважаються футболістами молодіжного складу. Розвантажити зарплатну відомість каталонський клуб може завдяки продажу Самюеля Умтіті та Коутіньйо.

Зазначимо, що Альваро Мората народився та виріс у Мадриді і був вихованцем двох клубів. Грати у футбол він почав у мадридському "Атлетіко", а у 16 років перейшов до академії "Реала", де провів два роки, а у 18 років був заграний за першу команду "Реалу". За "галактікос" Мората виступав протягом чотирьох років, після чого перейшов у туринський "Ювентус".

Якщо все складеться благополучно, то Альваро Мората стане третім новачком "Барселони" у зимове трансферне вікно та другим футболістом, за якого клубу доведеться заплатити гроші. Раніше до команди на правах вільного агента повернувся 38-річний захисник Дані Алвес, а потім "Барселона" придбала у "Манчестер Сіті" Феррана Торреса за 55 мільйонів євро. Щоправда, цю суму каталонці виплатять кількома частинами.

Раніше Фокус розповідав, що важливу роль при переході Феррана Торреса до "Барселони" зіграла його дівчина, яка є дочкою головного тренера збірної Іспанії Луїса Енріке. Сіра Мартінес живе в Барселоні, займається кінним спортом і могла вплинути на рішення 21-річного футболіста змінити клуб у міжсезоння.