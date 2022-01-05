Отказано в доступе. Джоковичу закрыли въезд в Австралию, - СМИ

Лучший теннисист мира не смог пройти паспортный контроль в аэропорту Мельбурна.

Сербский теннисист Новак Джокович рискует не сыграть на первом турнире серии "Большого Шлема" в 2022 году — Australian Open, сообщает издание The Times.

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По информации журналистов, 34-летний игрок прилетел в аэропорт Мельбурна на фоне скандала с его специальным медицинским разрешением играть без сертификата о вакцинации. Однако теннисист не смог пройти паспортный контроль. Причиной отказа в доступе на территорию Австралии называется "путаница в дипломатических документах" у одного из членов его команды: он совершил критическую ошибку, запросив подкласс визы, который не распространяется на тех, кто получил освобождение от вакцины против Covid-19 по медицинским показаниям.

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Новак Джокович ранее заявил, что получил специальное медицинское разрешение для выступления на Australian Open. Этот факт вызвал возмущение у австралийцев, которые живут в самых жестких карантинных условиях в мире: в некоторых районах запрещено путешествовать в соседние штаты или в другие страны.

Ранее Фокус рассказывал, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон угрожал Джоковичу отказом в допуск на территорию страны. Это заявление чиновник сделал в тот момент, когда Джокович находился на пути в Австралию. По словам Моррисона, никаких исключений из общих правил для сербского теннисиста сделано не будет.

В конце ноября отец теннисиста выступил против принудительной вакцинации, назвав это вмешательством в частную жизнь спортсмена. Еще 20 ноября директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тили заявил, что на турнире не смогут выступать игроки, которые не сделают прививку от коронавируса.