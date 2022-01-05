Відмовлено в доступі. Джоковичу закрили в'їзд до Австралії, — ЗМІ

Найкращий тенісист світу не зміг пройти паспортний контроль в аеропорту Мельбурна.

Сербський тенісист Новак Джокович ризикує не зіграти на першому турнірі серії "Великого Шолома" у 2022 році — Australian Open, повідомляє видання The Times.

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За інформацією журналістів, 34-річний гравець прилетів до аеропорту Мельбурна на фоні скандалу зі спеціальним медичним дозволом грати без сертифікату про вакцинацію. Проте тенісист не зміг пройти паспортний контроль. Причиною відмови в доступі на територію Австралії називається "плутанина в дипломатичних документах" в одного з членів його команди: він зробив критичну помилку, запросивши підклас візи, який не поширюється на тих, хто отримав звільнення від вакцини проти Covid-19 за медичними показаннями.

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Новак Джокович раніше заявив, що одержав спеціальний медичний дозвіл для виступу на Australian Open. Цей факт викликав обурення в австралійців, які живуть у найжорсткіших карантинних умовах у світі: у деяких районах заборонено подорожувати до сусідніх штатів чи інших країн.

Раніше Фокус розповідав, що прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон погрожував Джоковичу відмовою в допуску на територію країни. Цю заяву чиновник зробив у той момент, коли Джокович перебував на шляху до Австралії. За словами Моррісона, жодних винятків із загальних правил для сербського тенісиста зроблено не буде.

Наприкінці листопада батько тенісиста виступив проти примусової вакцинації, назвавши це втручанням у приватне життя спортсмена. Ще 20 листопада директор Відкритого чемпіонату Австралії Крейг Тілі заявив, що на турнірі не зможуть виступати гравці, які не зроблять щеплення від коронавірусу.