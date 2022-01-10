Политический след. Джоковича могут не пускать в Австралию из-за протеста против горнодобывающей компании

Правая рука премьер-министра Австралии работал в компании "Rio Tinto", которая хотела строить в Сербии литиевый рудник.

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович мог получить проблемы со въездом в Австралию из-за своей гражданской позиции, сообщает издание "Србин.инфо".

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Отмечается, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон лоббировал интересы компании "Rio Tinto", которая организовала раскопки в Сербии и планировала построить там литиевый рудник. Эти планы вызвали возмущение у местных жителей, которые с ноября 2021 года выходят на акции протеста.

Кроме того, правая рука Моррисона, Джон Канкель, занимал в компании одну из руководящих должностей. С 2018 года Канкель работает руководителем аппарата премьер-министра Австралии. Сам премьер ранее выступал за смягчение налогооблажения для этой компании.

Новак Джокович поддержал протестующих против строительства литиевого рудника и требовал право на чистый воздух и окружающую среду.

Издание отмечает, что Джокович мог стать жертвой политических процессов и история с вакцинацией — просто удобный повод для наказания.

Напомним, Фокус рассказывал, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон угрожал Новаку Джоковичу депортацией, если он не предоставит аргументов, почему ему нельзя принимать вакцину от коронавируса. Тогда чиновник заявил, что теннисист "отправится домой первым же самолетом".

По прилету в Австралию Джокович не прошел паспортный контроль. Причиной называли ошибку в документах у одного из членов его команды. После этого лучшего теннисиста мира забрали в специальную комнату и заключили под стражу. В настоящее время спортсмен через суд пытается доказать свое право на пересечение границы Австралии.