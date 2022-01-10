Політичний слід. Джоковича можуть не пускати в Австралію через протест проти гірничодобувної компанії

Права рука прем'єр-міністра Австралії працювала в компанії "Rio Tinto", яка хотіла будувати в Сербії літієву копальню.

Перша ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович міг отримати проблеми з в'їздом в Австралію через свою громадянську позицію, повідомляє видання "Србін.інфо".

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Зазначається, що прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон лобіював інтереси компанії "Rio Tinto", яка організувала розкопки в Сербії та планувала побудувати там літієву копальню. Ці плани викликали обурення у місцевих жителів, які з листопада 2021 виходять на акції протесту.

Крім того, права рука Моррісона, Джон Канкель, обіймав у компанії одну з керівних посад. З 2018 року Канкель працює керівником апарату прем'єр-міністра Австралії. Сам прем'єр раніше виступав за пом'якшення оподаткування для цієї компанії.

Новак Джокович підтримав протестувальників проти будівництва літієвого рудника та вимагав право на чисте повітря та навколишнє середовище.

Видання зазначає, що Джокович міг стати жертвою політичних процесів та історія з вакцинацією — просто зручний привід для покарання.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон погрожував Новаку Джоковичу депортацією, якщо він не надасть аргументів, чому йому не можна щепитися вакциною від коронавірусу. Тоді чиновник заявив, що тенісист "вирушить додому першим літаком".

Після прильоту в Австралію Джокович не пройшов паспортний контроль. Причиною називали помилку в документах одного з членів його команди. Після цього найкращого тенісиста світу забрали в спеціальну кімнату й ув'язнили. Наразі спортсмен через суд намагається довести своє право на перетин кордону Австралії.