Отец Джоковича призвал Елизавету II повлиять на скандал с Новаком

Срджан Джокович назвал задержание своего сына в Австралии пыткой, а премьера страны Скотта Моррисона — диктатором.

Отец знаменитого теннисиста Новака Джоковича Срджан Джокович обратился к королеве Великобритании Елизавете II, которая также является главой Австралии, с просьбой вмешаться и "прекратить пытки" над спортсменом. Об этом сообщает Daily Mail.

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Он сообщил королеве, что Новака приказали арестовать вопреки решению Независимого суда Австралии, который признал незаконным аннулирование его визы. Отец теннисиста обвинил в этом премьера страны Скотта Моррисона, называя его "диктатором". Также Срджан Джокович пожаловался, что первой ракетке мира запретили посещать Австралию три года.

"Суд показал, что закон в Австралии существует, но Скотт осмелился взять правосудие в свои руки. Я обращаюсь к королеве Великобритании Елизавете с просьбой вмешаться и прекратить пытки, учиненные над многократным чемпионом Уимблдона, награжденным принцем Уильямом за заслуги в деле благотворительности", — заявил отец сербского спортсмена.

История с Джоковичем в Австралии

Первой ракетке мира Новаку Джоковичку, который приехал в Австралию на турнир Australian Open, запретили участвовать в соревнованиях из-за отсутствия сертификата о вакцинации против коронавируса. Теннисист предоставил пограничникам документы о медотводе от вакцинации, но они не удовлетворили их. Спортсмена поместили в отель и со временем выдворили со страны.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правила одни для всех и у спортсменов, приезжающих из-за границы, должен быть сертификат о вакцинации. Также политик подтвердил, что в ситуации с Джоковичем насторожила репутация спортсмена, как "антиваксера".

Позже стало известно, что в недопуске Новака Джоковича в Австралию может быть политический след. Премьер страны Скотт Мориссон якобы имеет отношению к бизнесу в Сербии, родной стране теннисиста, против которого выступили местные жители, а Джокович их поддержал. Речь идет о горнодобывающей компании, которая вредит окружающей среде.