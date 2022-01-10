Батько Джоковича закликав Єлизавету II вплинути на скандал з Новаком
Срджан Джокович назвав затримання свого сина в Австралії тортурами, а прем'єра країни Скотта Моррісона — диктатором.
Батько знаменитого тенісиста Новака Джоковича Срджан Джокович звернувся до королеви Великої Британії Єлизавети II з проханням втрутитися та "припинити тортури" над спортсменом. Про це повідомляє Daily Mail.
Він повідомив королеві, що Новака наказали заарештувати всупереч рішенню Незалежного суду Австралії, який визнав незаконним анулювання його візи. Батько тенісиста звинуватив у цьому прем'єра країни Скотта Моррісона, називаючи його "диктатором". Також Срджан Джокович поскаржився, що першій ракетці світу заборонили відвідувати Австралію упродовж трьох років.
"Суд показав, що закон в Австралії існує, але Скотт наважився взяти правосуддя у свої руки. Я звертаюся до королеви Великобританії Єлизавети з проханням втрутитися і припинити тортури, вчинені над багаторазовим чемпіоном Вімблдона, нагородженим принцом Вільямом за заслуги у справах благодійності", — заявив батько сербського спортсмена.
Історія з Джоковичем в Австралії
Першій ракетці світу Новаку Джоковичу, який приїхав до Австралії на турнір Australian Open, заборонили брати участь у змаганнях через відсутність сертифікату про вакцинацію від коронавірусу. Тенісист надав прикордонникам документи про медичні протипоказання вакцинації, але вони не задовольнили їх. Спортсмена помістили до готелю та згодом видворили з країни.
Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що правила одні для всіх і у спортсменів, які приїжджають з-за кордону, має бути сертифікат про вакцинацію. Також політик підтвердив, що в ситуації з Джоковичем насторожила репутація спортсмена як "антиваксера".
Пізніше стало відомо, що в недопуску Новака Джоковича до Австралії може бути політичний слід. Прем'єр країни Скотт Моррісон нібито має відношення до бізнесу в Сербії, рідній країні тенісиста, проти якого виступили місцеві жителі, а Джокович їх підтримав. Йдеться про гірничодобувну компанію, яка шкодить навколишньому середовищу.