Батько Джоковича закликав Єлизавету II вплинути на скандал з Новаком

Срджан Джокович назвав затримання свого сина в Австралії тортурами, а прем'єра країни Скотта Моррісона — диктатором.

Батько знаменитого тенісиста Новака Джоковича Срджан Джокович звернувся до королеви Великої Британії Єлизавети II з проханням втрутитися та "припинити тортури" над спортсменом. Про це повідомляє Daily Mail.

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Він повідомив королеві, що Новака наказали заарештувати всупереч рішенню Незалежного суду Австралії, який визнав незаконним анулювання його візи. Батько тенісиста звинуватив у цьому прем'єра країни Скотта Моррісона, називаючи його "диктатором". Також Срджан Джокович поскаржився, що першій ракетці світу заборонили відвідувати Австралію упродовж трьох років.

"Суд показав, що закон в Австралії існує, але Скотт наважився взяти правосуддя у свої руки. Я звертаюся до королеви Великобританії Єлизавети з проханням втрутитися і припинити тортури, вчинені над багаторазовим чемпіоном Вімблдона, нагородженим принцом Вільямом за заслуги у справах благодійності", — заявив батько сербського спортсмена.

Історія з Джоковичем в Австралії

Першій ракетці світу Новаку Джоковичу, який приїхав до Австралії на турнір Australian Open, заборонили брати участь у змаганнях через відсутність сертифікату про вакцинацію від коронавірусу. Тенісист надав прикордонникам документи про медичні протипоказання вакцинації, але вони не задовольнили їх. Спортсмена помістили до готелю та згодом видворили з країни.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що правила одні для всіх і у спортсменів, які приїжджають з-за кордону, має бути сертифікат про вакцинацію. Також політик підтвердив, що в ситуації з Джоковичем насторожила репутація спортсмена як "антиваксера".

Пізніше стало відомо, що в недопуску Новака Джоковича до Австралії може бути політичний слід. Прем'єр країни Скотт Моррісон нібито має відношення до бізнесу в Сербії, рідній країні тенісиста, проти якого виступили місцеві жителі, а Джокович їх підтримав. Йдеться про гірничодобувну компанію, яка шкодить навколишньому середовищу.