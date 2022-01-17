Тайна раскрыта. Форвард ПСЖ Неймар показал свою новую девушку (фото)

Бразильская модель встречается с футболистом с августа прошлого года, но пара не афишировала отношения.

Нападающий парижского футбольного клуба ПСЖ бразилец Неймар опубликовал фото со своей новой девушкой, сообщает издание The Sun.

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Избранницей 29-летнего футболиста стала бразильская модель Бруна Бьянкарди. Пара встречается с августа прошлого года, когда их впервые заметили на острове Ибица, однако оба хранили молчание относительно своей личной жизни. Сообщается, что Бруна сопровождала Неймара во время Рождественских встреч в Бразилии.

Также девушка была замечена с Неймаром во время недавнего матча между ПСЖ и "Нантом", в котором бразилец не принимал участия из-за того, что восстанавливается после травмы.

При этом, Неймар и Бруна Бьянкарди до сих пор публично не заявили об отношениях, но периодически публикуют совместные фото в социальных сетях.

Кто такая Бруна Бьянкарди?

Новая девушка Неймара позиционирует себя как модель и блогер. На ее аккаунт в Instagram подписано 592 тысячи пользователей. Роман с Неймаром может существенно увеличить ее аудиторию.

Бруне Бьянкарди — 27 лет. В западной прессе пишут, что у девушки есть сын от предыдущих отношений.

Кроме этого, Бруна дружит с женой Лионеля Месси Антонелой Рокуццо и партнершей Анхеля Ди Марии Хорхелиной Кардосо.

На Новый год Неймар устроил масштабную вечеринку. Футболист, восстанавливающийся от травмы лодыжки, собрал в специальном бункере около 500 гостей, обязав их не использовать мобильные телефоны, хотя сам и опубликовал часть фотографий.

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