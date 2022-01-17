Таємниця розкрита. Форвард ПСЖ Неймар показав свою нову дівчину (фото)

Бразильська модель зустрічається з футболістом із серпня минулого року, але пара не афішувала стосунки.

Нападник паризького футбольного клубу ПСЖ бразилець Неймар опублікував фото з новою дівчиною, повідомляє видання The Sun.

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Обранкою 29-річного футболіста стала бразильська модель Бруна Б'янкарді. Пара зустрічається із серпня минулого року, коли їх вперше помітили на острові Ібіца, проте обидва мовчали щодо свого особистого життя. Повідомляється, що Бруна супроводжувала Неймара під час Різдвяних зустрічей у Бразилії.

Також дівчина була помічена з Неймаром під час недавнього матчу між ПСЖ та "Нантом", у якому бразилець не брав участі через те, що відновлюється після травми.

При цьому Неймар і Бруна Б'янкарді досі публічно не заявили про відносини, але періодично публікують спільні фото в соціальних мережах.

Хто така Бруна Б'янкарді?

Нова дівчина Неймара позиціює себе як модель та блогерку. На її обліковий запис в Instagram підписано 592 тисячі користувачів. Роман із Неймаром може суттєво збільшити її аудиторію.

Бруні Б'янкарді — 27 років. У західній пресі пишуть, що дівчина має сина від попередніх стосунків.

Крім цього, Бруна товаришує з дружиною Ліонеля Мессі Антонелою Рокуццо та партнеркою Анхеля Ді Марії Хорхеліною Кардосо.

На Новий рік Неймар влаштував масштабну вечірку. Футболіст, який відновлюється від травми кісточки, зібрав у спеціальному бункері близько 500 гостей, зобов'язавши їх не використовувати мобільні телефони, хоча сам опублікував частину фотографій.

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