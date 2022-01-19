Контракт Андрея Шевченко с "Дженоа" остается в силе, - журналист

Легендарный украинский футболист не получит 20 миллионов евро компенсации.

Украинский тренер Андрей Шевченко продолжит получать зарплату в итальянском клубе "Дженоа", сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас в своем телеграм-канале.

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Отмечается, что несмотря на то, что Шевченко де-факто не руководит командой, клуб продолжит платить ему зарплату до конца действия его контракта, который истекает в июне 2024 года. Это будет происходить до того момента, пока украинский тренер не найдет новое место работы.

"Чистыми" она составляет 2,3 миллиона евро в год + 1 млн евро Шева могу получить бонусом, если бы сохранил прописку в Серии А. Но не судьба. Руководство решило иначе и теперь будет содержать на балансе весь тренерский штаб украинца, который обходится клубу в 7 миллионов евро", — написал Игорь Бурбас.

Кроме того, журналист рассказал, что Андрей Шевченко мог уйти из "Дженоа" в другой европейский клуб.

"В последние дни у руля "грифонов" на Шевченко выходил "Галатасарай" и делал конкретное предложение. Но украинец ответил отказом", — рассказал Бурбас.

Напомним, 15 января "Дженоа" объявил о завершении работы Андрея Шевченко на посту главного тренера команды. 45-летний специалист проработал в итальянском клубе только два месяца — к исполнению своих обязанностей Шевченко приступил 10 ноября.

Ранее Фокус сообщал, что в случае расторжения контракта с Шевченко, "Дженоа" должен был выплатить украинцу и его тренерскому штабу 20 миллионов евро компенсации. Таким образом, в итальянском клубе просчитали риски и решили обойтись меньшими потерями, просто выплачивая зарплату, положенную по контракту.

После увольнения Шевченко из "Дженоа", к нему обратился президент Украины Владимир Зеленский, который призвал экс-главного тренера национальной сборной вернуться в Украину и работать в своей стране.