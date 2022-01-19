Контракт Андрія Шевченка з "Дженоа" залишається чинним, — журналіст

Легендарний український футболіст не отримає 20 мільйонів компенсації.

Український тренер Андрій Шевченко продовжуватиме отримувати зарплату в італійському клубі "Дженоа", повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі.

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Зазначається, що незважаючи на те, що Шевченко де-факто не керує командою, клуб продовжить платити йому зарплату до кінця дії його контракту, який спливає у червні 2024 року. Це відбуватиметься доти, доки український тренер не знайде нове місце роботи.

"Чистими" вона становить 2,3 мільйони євро на рік, +1 млн євро Шева міг отримати бонусом, якби зберіг прописку у Серії А. Але не доля. Керівництво вирішило інакше і тепер утримуватиме на балансі весь тренерський штаб українця, який обходиться клубу в 7 мільйонів євро", — написав Ігор Бурбас.

Крім того, журналіст розповів, що Андрій Шевченко міг піти з "Дженоа" до іншого європейського клубу.

"В останні дні біля керма "грифонів" на Шевченка виходив "Галатасарай" і робив конкретну пропозицію. Але українець відповів відмовою", — розповів Бурбас.

Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосив про завершення роботи Андрія Шевченка на посаді головного тренера команди. 45-річний фахівець пропрацював в італійському клубі лише два місяці — до виконання своїх обов'язків Шевченко приступив 10 листопада.

Раніше Фокус повідомляв, що в разі розірвання контракту з Шевченком, "Дженоа" мав виплатити українцеві та його тренерському штабу 20 мільйонів євро компенсації. Таким чином, в італійському клубі прорахували ризики і вирішили обійтися меншими втратами, просто виплачуючи заробітну плату за контрактом.

Після звільнення Шевченка з "Дженоа" до нього звернувся президент України Володимир Зеленський, який закликав ексголовного тренера національної збірної повернутися до України та працювати у своїй країні.