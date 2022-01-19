Подписной бонус 40 млн евро. "Реал" продолжает переговоры о трансфере Мбаппе

Форвард сборной Франции может остаться в Париже, даже несмотря на соблазнительные предложения из Мадрида.

Лидер чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" предпринимает новую попытку подписать контракт с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе, сообщает ABC.

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На этот раз мадридский клуб сделал королевское предложение: контракт сроком на 6 лет и подписной бонус в размере 40 миллионов евро. При этом, зарплата 23-летнего футболиста составит 21 миллион евро на сезон.

В то же время, руководители ПСЖ пытаются сохранить игрока, поскольку для инвесторов клуба принципиально важно, чтобы на чемпионате мира-2022 Килиан Мбаппе выступал в составе сборной Франции в качестве игрока их клуба. Поэтому, парижане предпринимают попытку продлить контракт с Мбаппе до 2024 года, зафиксировав опцию возможной продажи футболиста в 2023 году.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел за ПСЖ 27 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 17 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 160 миллионов евро.

Отметим, что нынешний контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в июне 2022 года, но уже сейчас он может подписать предварительный контракт с любым клубом.

В конце октября Фокус рассказывал, что Килиан Мбаппе достиг соглашения о подписании контракта с мадридским "Реалом", но оформить сделку юридически он может только в феврале, когда останется менее полугода до завершения его контракта с ПСЖ. При этом, парижский клуб ничего не заработает от ухода Мбаппе.

В 2022 году может произойти ряд громких трансферов: Фокус рассказывал о семи футболистах, у которых истекают сроки контрактов с клубами. Помимо Килиана Мбаппе в список входят лидеры таких клубов, как "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Челси".