Підписний бонус 40 млн євро. "Реал" продовжує переговори про трансфер Мбаппе

Форвард збірної Франції може залишитись у Парижі, навіть незважаючи на спокусливі пропозиції з Мадриду.

Лідер чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" робить нову спробу підписати контракт із нападником ПСЖ Кіліаном Мбаппе, повідомляє ABC.

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Цього разу мадридський клуб зробив королівську пропозицію: контракт терміном на 6 років та підписний бонус у розмірі 40 мільйонів євро. При цьому зарплата 23-річного футболіста становитиме 21 мільйон євро на сезон.

У той же час керівники ПСЖ намагаються зберегти гравця, оскільки для інвесторів клубу принципово важливо, щоб на чемпіонаті світу-2022 Кіліан Мбаппе виступав у складі збірної Франції як гравець їхнього клубу. Тому парижани роблять спробу продовжити контракт з Мбаппе до 2024 року, зафіксувавши опцію можливого продажу футболіста у 2023 році.

У поточному сезоні Кіліан Мбаппе провів за ПСЖ 27 матчів, у яких забив 19 м'ячів та віддав 17 результативних передач. Трансферна вартість футболіста оцінюється у 160 мільйонів євро.

Зазначимо, що нинішній контракт Мбаппе з ПСЖ закінчується у червні 2022 року, але вже зараз він може підписати попередній контракт із будь-яким клубом.

Наприкінці жовтня Фокус розповідав, що Кіліан Мбаппе досяг угоди про підписання контракту з мадридським "Реалом", але оформити угоду юридично він може лише у лютому, коли залишиться менше ніж пів року до завершення його контракту з ПСЖ. При цьому паризький клуб нічого не заробить від відходу Мбаппе.

У 2022 році може статися низка гучних трансферів: Фокус розповідав про сімох футболістів, у яких закінчуються терміни контрактів із клубами. Крім Кіліана Мбаппе, до списку входять лідери таких клубів, як "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" та "Челсі".