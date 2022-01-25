Сменил профиль. Ломаченко показал, как играет в хоккей (фото)

Украинский боксер поделился атмосферными фото с зимнего отдыха.

Экс-чемпион мира по боксу в полулегком, втором полулегком и легком весе Василий Ломаченко опубликовал фотографии со своего зимнего отдыха.

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33-летний спортсмен решил поиграть в хоккей на море. На фотографиях он стоит на коньках на замерзшей воде и держит в руках клюшку. Сам боксер намекнул, что в детстве часто играл в хоккей подобным образом.

"И тут был пойман отрывок из детства", — написал в посте Ломаченко.

[ + – ] Василий Ломаченко играет в хоккей на море

Пользователи в комментариях, в основном, восхитились красотой видов и даже предложили боксеру попробовать свои силы в NHL.

В прошлом году Ломаченко провел только два поединка и оба завершились победой. В июне он был сильнее японца Масайоши Накатани, а в декабре победил представителя Ганы Ричарда Комми. Украинец хочет вернуть себе чемпионские пояса, но для этого ему нужно победить действующего чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа. Ломаченко владел поясами по версиям WBA, WBC и WBO, но проиграл их во время поединка против Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.

В свою очередь, Теофимо Лопес проиграл австралийцу Джорджу Камбососу и лишился выигранных титулов.

Ранее Фокус рассказывал, что Василий Ломаченко раскритиковал еще одного претендента на пояса, американца Джервонту Дэвиса. Украинец считает, что непобежденный американский боксер не рискнет встретиться с ним в ринге.

Также в конце декабря 2021 года стало известно, что украинский боксер Василий Ломаченко отправил свои медали в Россию, чтобы сделать нательный крест. Его спортсмен подарил своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко на День рождения.