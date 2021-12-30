"Он боксирует только с теми, кого может победить". Ломаченко раскритиковал Джервонту Дэвиса

Украинец считает, что непобежденный американский боксер не рискнет встретиться с ним в ринге.

Экс-чемпион мира в полулегком и легком весе Василий Ломаченко не видит возможности провести поединок с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом. Об этом 33-летний украинец заявил в комментарии Boxing Insider.

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По словам Ломаченко, компания, которая ведет дела Дэвиса — Mayweather Promotions, не хочет организовывать для него бои, в которых он рискует потерпеть поражение.

"Они сражаются только с парнями, которые, по их мнению, не могут выиграть этот бой", — сказал Ломаченко группе журналистов. "Они объединяют своих боксеров с противниками, которых, по их мнению, могут победить их боксеры".

Ломаченко полностью убежден в том, что команда Дэвиса организует только благоприятные бои для него, так что украинец не надеется, что Дэвис будет его соперником.

В настоящее время цель Ломаченко — выиграть все четыре титула чемпиона мира в легком весе. И хотя Дэвис в настоящее время не является обладателем титула в легком весе, Ломаченко по-прежнему выражает желание сразиться с тем, кого многие считают величайшим панчером бокса. Однако, поскольку ловкий левша неустанно работает над своим мастерством, он вполне уверен, что команда Дэвиса не заинтересована в том, чтобы предлагать ему контракт.

"Я всегда говорил, что открыт для боя, но вы же знаете боксерскую политику. Им известно, что у меня есть настоящие навыки", — сказал Василий Ломаченко.

Напомним, что в декабре Василий Ломаченко одержал победу над Ричардом Комми. Это был второй поединок украинца в 2021 году, ранее он нокаутировал Масайоши Накатани. После победы над Комми Ломаченко угодил в скандал: он вышел на награждение с флагом Аккермана, а не Украины. Этому действию возмутился даже экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.