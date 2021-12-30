"Він боксує лише з тими, кого може перемогти". Ломаченко розкритикував Джервонту Девіса

Українець вважає, що непереможений американський боксер не ризикне зустрітися з ним у рингу.

Ексчемпіон світу в напівлегкій та легкій вазі Василь Ломаченко не бачить можливості провести поєдинок з непереможеним американцем Джервонтою Девісом. Про це 33-річний українець заявив у коментарі Boxing Insider.

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За словами Ломаченка, компанія, яка веде справи Девіса — Mayweather Promotions, не хоче організовувати для нього бої, у яких він ризикує зазнати поразки.

"Вони борються лише з хлопцями, які, на їхню думку, не можуть виграти цей бій", — сказав Ломаченко групі журналістів. "Вони об'єднують своїх боксерів з противниками, яких, на їхню думку, можуть перемогти їхні боксери".

Ломаченко повністю переконаний у тому, що команда Девіса організує лише сприятливі бої для нього, тож українець не сподівається, що Девіс буде його суперником.

Наразі мета Ломаченка — виграти всі чотири титули чемпіона світу в легкій вазі. І хоча Девіс нині не є володарем титулу в легкій вазі, Ломаченко, як і раніше, висловлює бажання битися з тим, кого багато хто вважає найбільшим панчером боксу. Однак, оскільки спритний шульга невпинно працює над своєю майстерністю, він цілком упевнений, що команда Девіса не зацікавлена в тому, щоб пропонувати йому контракт.

"Я завжди казав, що відкритий для бою, але ж ви знаєте боксерську політику. Їм відомо, що в мене є справжні навички", — сказав Василь Ломаченко.

Нагадаємо, що у грудні Василь Ломаченко здобув перемогу над Річардом Коммі. Це був другий поєдинок українця у 2021 році, раніше він нокаутував Масайосі Накатані. Після перемоги над Коммі Ломаченко потрапив у скандал: він вийшов на нагородження з прапором Аккермана, а не України. Цій дії обурився навіть ексчемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко.