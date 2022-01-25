Змінив профіль. Ломаченко показав, як грає у хокей (фото)

Український боксер поділився атмосферними фото із зимового відпочинку.

Ексчемпіон світу з боксу у напівлегкій, другій напівлегкій та легкій вазі Василь Ломаченко опублікував фотографії зі свого зимового відпочинку.

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33-річний спортсмен вирішив пограти у хокей на морі. На фотографіях він стоїть на ковзанах на замерзлій воді і тримає в руках ключку. Сам боксер натякнув, що у дитинстві часто грав у хокей подібним чином.

"І тут був спійманий уривок із дитинства", — написав у посту Ломаченко.

[ + – ] Василь Ломаченко грає у хокей на морі

Користувачі в коментарях здебільшого захопилися красою видів і навіть запропонували боксеру спробувати свої сили в NHL.

Торік Ломаченко провів лише два поєдинки і обидва завершилися перемогою. У червні він був сильнішим за японця Масайоші Накатані, а в грудні переміг представника Гани Річарда Коммі. Українець хоче повернути собі чемпіонські пояси, але для цього йому потрібно перемогти чинного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа. Ломаченко володів поясами за версіями WBA, WBC та WBO, але програв їх під час поєдинку проти Теофімо Лопеса у жовтні 2020 року.

Зі свого боку Теофімо Лопес програв австралійцю Джорджу Камбососу і втратив виграні титули.

Раніше Фокус розповідав, що Василь Ломаченко розкритикував ще одного претендента на пояси, американця Джервонта Девіса. Українець вважає, що непереможений американський боксер не ризикне зустрітися з ним у рингу.

Також наприкінці грудня 2021 року стало відомо, що український боксер Василь Ломаченко відправив свої медалі до Росії, щоб зробити хрест. Його спортсмен подарував своєму батькові та тренеру Анатолію Ломаченку на День народження.