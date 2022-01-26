Старый знакомый. Бывший игрок "Шахтера" может стать помощником Андрея Шевченко в сборной Польши

Польские журналисты прогнозируют появление обладателя Кубка УЕФА-2009 в тренерском штабе национальной сборной.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Мариуш Левандовски войдет в тренерский штаб Андрея Шевченко в национальной сборной Польши. Об этом сообщает издание Sportowe Fakty.

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Несмотря на то, что Андрей Шевченко пока не подписал контракт с польской футбольной федерацией, в СМИ уже ходят слухи о том, кто войдет в его тренерский штаб. Одним из помощников может быть Мауро Тассотти, но с большей долей вероятности, в тренерском штабе Шевченко ожидается хотя бы один поляк. Журналист Роман Колтонь раскрыл имя одного из них.

"Я слышал, что если удастся договориться с Андреем Шевченко, Мариуш Левандовски вошел бы в штаб" — написал журналист в Twitter.

Мариуш Левандовски пока не упоминался в контексте работы в сборной Польши. Однако эта кандидатура не должна вызывать удивления, поскольку бывший футболист национальной сборной имеет опыт работы главным тренером, так как руководил командами "Заглембе Люблин" и "Термалика". Еще одним фактором в пользу Левандовски называют его богатый опыт выступлений в чемпионате Украины. 42-летний футболист много лет провел в донецком "Шахтере". Затем он был игроком ФК "Севастополь".

Отметим, что Мариуш Левандовски является четырехкратным чемпионом Украины (2002, 2005, 2006, 2008) и трехкратным обладателем Кубка Украины (2002; 2004; 2008). Также в составе "Шахтера" он выиграл Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009.

Ранее Фокус рассказывал, что Андрей Шевченко дал согласие возглавить сборную Польши. На новом месте работы украинец будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

Андрей Шевченко в ноябре возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа", который был аутсайдером Серии А. Контракт с украинцем был подписан до конца сезона 2023/2024, но уже в январе руководители клуба отправили украинского тренера в отставку.