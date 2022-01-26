Старий знайомий. Колишній гравець "Шахтаря" може стати помічником Андрія Шевченка у збірній Польщі

Польські журналісти прогнозують появу володаря Кубка УЄФА-2009 у тренерському штабі національної збірної.

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Маріуш Левандовскі увійде до тренерського штабу Андрія Шевченка у національній збірній Польщі. Про це повідомляє видання "Sportowe Fakty".

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Незважаючи на те, що Андрій Шевченко поки що не підписав контракт із польською футбольною федерацією, у ЗМІ вже ходять чутки про те, хто увійде до його тренерського штабу. Одним із помічників може бути Мауро Тассотті, але з більшою ймовірністю, у тренерському штабі Шевченка очікується хоча б один поляк. Журналіст Роман Колтонь розкрив ім'я одного із них.

"Я чув, що якщо вдасться домовитися з Андрієм Шевченком, Маріуш Левандовський увійшов би до штабу" — написав журналіст у Twitter.

Маріуш Левандовський поки що не згадувався у контексті роботи у збірній Польщі. Однак ця кандидатура не повинна викликати подиву, оскільки колишній футболіст національної збірної має досвід роботи головним тренером, оскільки керував командами "Заглембе Люблін" та "Термаліка". Ще одним фактором на користь Левандовського називають його багатий досвід виступів у чемпіонаті України. 42-річний футболіст багато років провів у донецькому "Шахтарі". Потім він був гравцем ФК "Севастополь".

Зазначимо, що Маріуш Левандовский є чотириразовим чемпіоном України (2002, 2005, 2006, 2008) та триразовим володарем Кубка України (2002; 2004; 2008). Також у складі "Шахтаря" він виграв Кубок УЄФА у сезоні 2008/2009.

Раніше Фокус розповідав, що Андрій Шевченко дав згоду очолити збірну Польщі. На новому місці роботи українець зароблятиме 2,5 мільйона євро на рік.

Андрій Шевченко у листопаді очолив італійський футбольний клуб "Дженоа", який був аутсайдером Серії А. Контракт з українцем був підписаний до кінця сезону 2023/2024, але вже у січні керівники клубу відправили українського тренера у відставку.