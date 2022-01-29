Обменялись подарками. Игрок "Эвертона" Миколенко встретился с Усиком (фото)

Футболист подарил футболку своего клуба, а тяжеловес вручил в ответ боксерскую перчатку. На обоих подарках остались автографы.

Игрок английского футбольного клуба "Эвертон" Виталий Миколенко встретился и обменялся подарками с чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком. Футболист поделился совместным снимком на своей странице в Instagram.

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На фотографии Виталий Миколенко позирует на фоне бильярдного стола с красно-белой боксерской перчаткой в руке, подписанную Александром Усиком. Сам боксер запечатлен рядом, держа футболку "Эвертона" с фамилией "Mykolenko" и автографом поверх белой цифры 9.

"С чемпионом", — подписал кадр Виталий Миколенко в своей публикации.

Украинские спортсмены не раскрывают, где именно состоялась встреча. В последнем посте, появившемся в Instagram два дня назад, Александр Усик разместил видеозапись, сделанную на берегу острова Афон в Греции.

В начале января 22-летний Виталий Миколенко перешел в ливерпульский "Эвертон" из киевского "Динамо". Футболист подписал контракт на 4,5 года, стоимость трансфера не разглашается, но по данным BBC, украинский клуб получил за своего воспитанника 17 миллионов фунтов стерлингов (более 652 миллионов гривен). Сам Виталий Миколенко заявил, что доволен переходом и возможностью играть в английской Премьер-лиге.

9 января украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал в "Эвертоне". Он провел на поле весь матч против "Халл Сити" в рамках Кубка Англии, который закончился со счетом 3:2 в пользу "Эвертона". Мнения болельщиков о выступлении Виталия Миколенко разделились, однако тренер Рафаэль Бенитес высоко оценил его навыки и отметил, что футболист не тренировался две последние недели.

Ранее также писали, что Александр Усик пожаловался на потерю денег из-за хейтеров. По словам чемпиона, многие украинские бренды отказываются с ним работать из-за политических высказываний, в итоге боксер теряет многомиллионные контракты.