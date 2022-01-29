Обмінялися подарунками. Гравець "Евертона" Миколенко зустрівся з Усиком (фото)

Футболіст подарував футболку свого клубу, а важкоатлет вручив у відповідь боксерську рукавичку. На обох подарунках залишились автографи.

Гравець англійського футбольного клубу "Евертон" Віталій Міколенко зустрівся та обмінявся подарунками з чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Олександром Усиком. Футболіст поділився спільним знімком на своїй сторінці в Instagram.

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На фотографії Віталій Миколенко позує на фоні більярдного столу з червоно-білою боксерською рукавичкою в руці, яку підписав Олександр Усик. Сам боксер зображений поруч, тримаючи футболку "Евертона" з прізвищем "Mykolenko" та автографом поверх білої цифри 9.

"З чемпіоном", — підписав кадр Віталій Миколенко у своїй публікації.

Українські спортсмени не розкривають де саме відбулася зустріч. В останньому пості, що з'явився в Instagram два дні тому, Олександр Усік розмістив відеозапис, зроблений на березі острова Афон у Греції.

На початку січня 22-річний Віталій Миколенко перейшов у ліверпульський "Евертон" із київського "Динамо". Футболіст підписав контракт на 4,5 роки, вартість трансферу не розголошується, але за даними ВВС, український клуб отримав за свого вихованця 17 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 652 мільйони гривень). Сам Віталій Миколенко заявив, що задоволений переходом та можливістю грати в англійській Прем'єр-лізі.

9 січня український захисник Віталій Миколенко дебютував у "Евертоні". Він провів на полі весь матч проти "Хал Сіті" в рамках Кубка Англії, який закінчився з рахунком 3:2 на користь "Евертона". Думки вболівальників про виступ Віталія Миколенка розділилися, однак тренер Рафаель Бенітес високо оцінив його навички та зазначив, що футболіст не тренувався два останні тижні.

Раніше також писали, що Олександр Усік поскаржився на втрату грошей через хейтерів. За словами чемпіона, багато українських брендів відмовляються з ним працювати через політичні висловлювання, в результаті боксер втрачає багатомільйонні контракти.