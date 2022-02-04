"Украина 17 лет ждала полуфинала Евро": Зеленский поблагодарил сборную Украины за матч против России

Президент назвал спортсменов героями и выразил уверенность в том, что путь к финалу будет намного короче.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинскую футзальную сборную, которая дошла до полуфинала Европейского первенства и в напряженной борьбе уступила России. Слова благодарности президент опубликовал в Twitter.

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"Парни, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро целых 17 лет. Верим, что путь к финалу будет намного короче. Вы — наши герои! Слава Украине!" — заявил президент.

Во время матча трибуны затянули известную песню, посвященную российскому президенту Владимиру Путину, которую часто можно слышать на украинских стадионах. В ответ диктор на площадке попросил зрителей воздержаться от кричалок "неспортивного характера", пригрозив, что в противном случае матч продолжен не будет.

Ранее Фокус сообщал, что в Амстердаме завершился полуфинальный матч футзального Евро-2022, в котором сборная Украины противостояла России. После финального свистка на табло светились 3:2 в пользу последних. Стоит отметить, что во второй половине встречи Украина проигрывала 1:3, но игрокам сборной удалось сократить отставание в счете.

Более того, украинцы были очень близки к камбэку. Забей Петр Шотурма пенальти, назначенный за снос игрока украинской сборной в штрафной площади россиян, счет бы сравнялся.

Напомним, что известный в прошлом футболист Александр Алиев перед матчем заявлял о своей уверенности в победе Украины, несмотря на то, что букмекеры не верили в положительный исход для украинцев в этом противостоянии. Вместе с тем, Алиев подчеркнул, что не стоит посыпать голову пеплом и делать трагедии, даже если Украина проиграет.