"Україна 17 років чекала пів фіналу Євро": Зеленський подякував збірній України за матч проти Росії

Президент назвав спортсменів героями та висловив упевненість у тому, що шлях до фіналу буде набагато коротшим.

Президент України Володимир Зеленський подякував українській футзальній збірній, яка дійшла до пів фіналу Європейської першості та в напруженій боротьбі поступилася Росії. Слова подяки президент опублікував у Twitter.

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"Хлопці, дякую за характер і класну гру! Україна чекала пів фіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо, що шлях до фіналу буде набагато коротшим. Ви — наші герої! Слава Україні!" — заявив президент.

Під час матчу трибуни заспівали відому пісню, присвячену російському президенту Володимиру Путіну, яку часто можна почути на українських стадіонах. У відповідь диктор на майданчику попросив глядачів утриматися від кричалок "неспортивного характеру", пригрозивши, що інакше матч продовжено не буде.

Раніше Фокус повідомляв, що в Амстердамі завершився пів фінальний матч футзального Євро-2022, у якому збірна України протистояла Росії. Після фінального свистка на табло світилося 3:2 на користь останніх. Варто зазначити, що в другій половині зустрічі Україна програвала 1:3, але гравцям збірної вдалося скоротити відставання в рахунку.

Ба більше, українці були дуже близькі до камбеку. Забий Петро Шотурма пенальті, призначене за знесення гравця української збірної в штрафному майданчику росіян, рахунок би зрівнявся.

Нагадаємо, що відомий у минулому футболіст Олександр Алієв перед матчем заявляв про свою впевненість у перемозі України, незважаючи на те, що букмекери не вірили в позитивний результат для українців у цьому протистоянні. Водночас Алієв наголосив, що не варто посипати голову попелом і робити трагедії, навіть якщо Україна програє.