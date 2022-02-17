Конфузы продолжаются. "Бавария" чуть не проиграла "Зальцбургу" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Мюнхенскому клубу удалось уйти от проигрыша лишь на последних секундах игры.

В австрийском Зальцбурге завершился матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором местный "Ред Булл Зальцбург" принимал мюнхенскую "Баварию".

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Матч был близок к сенсационному исходу: хозяева открыли счет на 21-й минуте, когда отличился Чиквубуйке Адаму, завершивший быструю комбинацию, которую хозяева начали от своей штрафной. Счет 1:0 держался на табло стадиона "Вальс Зиценхайм" до 94-й минуты, когда "Баварию" от громкого поражения спас французский нападающий Кингсли Коман, который оказался в нужном месте после скидки от Томаса Мюллера. Таким образом, гости ушли от поражения, завершив матч вничью.

Отметим, что если бы "Бавария" проиграла, то это поражение было бы вторым подряд: в минувшую субботу немецкий гранд в 22-м туре чемпионата Германии проиграл "Бохуму", пропустив четыре мяча. При этом, "Бавария" впервые за 50 лет пропустила четыре мяча за один тайм.

Ответный матч "Бавария" — "Зальцбург" состоится 8 марта в Мюнхене, на стадионе "Альянц Арена".

В параллельной встрече "Интер" принимал "Ливерпуль". По итогам первого матча, интриги в этом противостоянии намного меньше, чем в матче "Бавария" — "Зальцбург". Британский клуб сумел сломить сопротивление итальянских соперников, хотя до 75-й минуты счет был ничейным — 0:0. За 15 минут до конца основного времени гостей вперед вывел Роберто Фирмино, а на 83-й минуте преимущество "Ливерпуля" удвоил Мохаммед Салах.

Ответный матч "Ливерпуль" — "Интер" состоится также 8 марта на стадионе "Энфилд Роуд" в Ливерпуле.

Ранее голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа рассказал о секрете, который помог ему отразить удар с пенальти от нападающего ПСЖ Лионеля Месси. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — "Реал" завершился победой парижского клуба с минимальным счетом 1:0, а победный гол забил нападающий Килиан Мбаппе.