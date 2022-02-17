Конфузи продовжуються. "Баварія" ледь не програла "Зальцбургу" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Мюнхенському клубу вдалося уникнути програшу лише на останніх секундах гри.

В австрійському Зальцбурзі завершився матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому місцевий "Ред Булл Зальцбург" приймав мюнхенську "Баварію".

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Матч був близький до сенсаційного результату: господарі відкрили рахунок на 21-й хвилині, коли відзначився Чіквубуйке Адаму, який завершив швидку комбінацію, яку господарі розпочали від свого штрафного майданчика. Рахунок 1:0 тримався на табло стадіону "Вальс Зіценхайм" до 94-ї хвилини, коли "Баварію" від гучної поразки врятував французький нападник Кінгслі Коман, який опинився в потрібному місці після скидання від Томаса Мюллера. Таким чином, гості пішли від поразки, завершивши матч унічию.

Зазначимо, що якби "Баварія" програла, то ця поразка була б другою поспіль: минулої суботи німецький гранд у 22-му турі чемпіонату Німеччини програв "Бохуму", пропустивши чотири м'ячі. При цьому "Баварія" вперше за 50 років пропустила чотири м'ячі за один тайм.

Матч-відповідь "Баварія" — "Зальцбург" відбудеться 8 березня в Мюнхені, на стадіоні "Альянц Арена".

У паралельній зустрічі "Інтер" приймав "Ліверпуль". За підсумками першого матчу, інтриги у цьому протистоянні набагато менші, ніж у матчі "Баварія" — "Зальцбург". Британський клуб зумів зламати опір італійських суперників, хоча до 75-ї хвилини рахунок був нічийним — 0:0. За 15 хвилин до кінця основного часу гостей уперед вивів Роберто Фірміно, а на 83-й хвилині перевагу "Ліверпуля" подвоїв Мохаммед Салах.

Матч-відповідь "Ліверпуль" — "Інтер" відбудеться також 8 березня на стадіоні "Енфілд Роуд" у Ліверпулі.

Раніше голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа розповів про секрет, який допоміг йому відбити удар з пенальті від нападника ПСЖ Ліонеля Мессі. Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ — "Реал" завершився перемогою паризького клубу з мінімальним рахунком 1:0, а переможний гол забив нападник Кіліан Мбаппе.