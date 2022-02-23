Турецкий клуб хочет переманить бразильцев "Шахтера" во время войны

Турки планируют воспользоваться текущим положением в Украине. На карандаше у спортивного директора "Бешикташа": Тете, форварды Лассина Траоре и Фернандо.

Руководство турецкого клуба "Бешикташ" следит за развитием событий в Украине и на фоне обострения российско-украинского конфликта попытается привлечь в свои ряды кого-то из многочисленных бразильцев "Шахтера". Об этом сообщает Fotospor.

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Спортивный директор "Бешикташа" Джейхун Казанджи отслеживает игроков украинского клуба, которых он мог бы пригласить в свою команду. Среди прочих упоминаются имена крайнего нападающего Тете, форварда Лассины Траоре и Фернандо.

" У"Шахтера" — одной из двух главных футбольных академий Украины возникли сложности из-за того, что при поддержке России Донецк объявил о своей независимости. Сейчас команда находится за пределами страны, несмотря на то, что старт чемпионата запланирован на 25 февраля. Это будет сродни чуду, если "Шахтер" примет участие в розыгрыше этого чемпионата, или сыграет какие-то матчи", — говорится в публикации.

Ее авторы отмечают, что сейчас сложно сказать, какая часть этого лакомого пирога достанется стамбульскому клубу, потому как многие другие команды присматриваются к бразильцам "горняков".

В текущем сезоне турецкой Суперлиги "Бешикташ" идет не на первых ролях: после 26 сыгранных матчей столичный клуб занимает только шестую строчку и отстает от лидера "Трабзонспора" на 22 очка.

[ + – ] Турнирная таблица чемпионата Турции.

Возможные трансферы "Шахтера" 2022

В публикации турецкого издания содержалась фактическая неточность. Команда Роберто Де Дзерби вернулась с турецкого сбора и проводит подготовку ко второму круга ЧУ на своей базе в Святошино. В субботу, 26 февраля, "оранжево-черным" предстоит выездной поединок в Харьков против "Металлиста 1925".

[ + – ] Фото: ФК "Шахтер" | Тете

[ + – ] Фото: ФК "Шахтер" | Марлон Соломон

Вместе с тем, скорый уход некоторых игроков из донецкого клуба весьма вероятен. Главные кандидаты на выход — крайние нападающие Марлон Соломон и упомянутый бразилец Тете. К слову, для подстраховки, на случай возможных исходящих трансферов, этой зимой "Шахтер" уже приобрел Давида Нереса из "Аякса" за 17 млн евро. Как раз на позицию Тете.

До истечения контрактов с бразильцем и израильтянином остается меньше двух лет: руководство "горняков" может продать их летом, либо же футболисты доиграют до 31 декабря 2023 года и уйдут бесплатно.

Клубы часто заключают предварительные соглашения с потенциальными новичками и предлагают существенные бонусы, чтобы игроки не продлевали контракты со своими текущими клубами. Это способ сэкономить: клуб не платит другому клубу за трансфер, а только "подъемные" — самому футболисту. По такой схеме из "Шахтера" ушли бразилец Бернард и аргентинец Факундо Феррейра.

Уход других перспективных "горняков" менее вероятен. С правым латералем Додо соглашение действует до конца августа 2025-го, а с Ласиной Траоре — и вовсе до 2026-го.

[ + – ] Скриншот: Transfermarket | Истекающие контракты "Шахтера"

Ранее Фокус сообщал, что "Аякс" выплатит €7,8 млн семье пострадавшего футболиста и навсегда закрепит за ним 34-й номер. В товарищеском матче из-за сердечной аритмии юный полузащитник Абдельхак Нури потерял сознание, впоследствии выяснилось, что повреждены основные функции мозга.