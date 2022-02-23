Турецький клуб хоче переманити бразильців "Шахтаря" під час війни

Турки планують скористатися поточним становищем в Україні. На олівці в спортивного директора "Бешикташа": Тете, форварди Лассіна Траоре та Фернандо.

Керівництво турецького клубу "Бешикташ" стежить за розвитком подій в Україні й на тлі загострення російсько-українського конфлікту намагатиметься залучити до своїх лав когось із численних бразильців "Шахтаря". Про це повідомляє Fotospor.

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Спортивний директор "Бешикташа" Джейхун Казанджі відстежує гравців українського клубу, яких він міг би запросити до своєї команди. Серед інших згадуються імена крайнього нападника Тете, форварда Лассіни Траоре та Фернандо.

"У "Шахтаря" — однієї з двох головних футбольних академій України виникли складності через те, що за підтримки Росії Донецьк оголосив про свою незалежність. Зараз команда перебуває за межами країни, незважаючи на те, що старт чемпіонату заплановано на 25 лютого. Це буде схоже на диво, якщо "Шахтар" візьме участь у розіграші цього чемпіонату, або зіграє якісь матчі", — йдеться в публікації.

Її автори зазначають, що зараз складно сказати, яка частина цього ласого пирога дістанеться стамбульському клубу, бо багато інших команд придивляються до бразильців "гірників".

У поточному сезоні турецької Суперліги "Бешикташ" йде не на перших ролях: після 26 зіграних матчів столичний клуб посідає лише шостий рядок і відстає від лідера "Трабзонспору" на 22 очки.

[ + – ] Чемпіонат Туреччини

Можливі трансфери "Шахтаря" 2022

У публікації турецького видання містилася фактична неточність. Команда Роберто Де Дзербі повернулася з турецького збору та проводить підготовку до другого кола ЧУ на своїй базі в Святошині. У суботу, 26 лютого, "помаранчево-чорний" має виїзний поєдинок у Харкові проти "Металіста 1925".

[ + – ] Фото: ФК "Шахтар" | Тете

[ + – ] Фото: ФК "Шахтар" | Марлон Соломон

Водночас, швидкий відхід деяких гравців із донецького клубу дуже ймовірний. Головні кандидати на вихід — крайні нападники Марлон Соломон і згаданий бразилець Тете. До речі, для підстрахування, на випадок можливих вихідних трансферів, цієї зими "Шахтар" уже придбав Давіда Нереса з "Аяксу" за 17 млн євро. Саме на позицію Тете.

До закінчення контрактів із бразильцем та ізраїльтянином залишається менше двох років: керівництво "гірників" може продати їх улітку, або ж футболісти дограють до 31 грудня 2023 року та підуть безкоштовно.

Клуби часто укладають попередні угоди з потенційними новачками та пропонують суттєві бонуси, щоб гравці не продовжували контракти зі своїми поточними клубами. Це спосіб заощадити: клуб не платить іншому клубу за трансфер, а лише "підйомні" — самому футболісту. За такою схемою з "Шахтаря" пішли бразилець Бернард та аргентинець Факундо Феррейра.

Відхід інших перспективних "гірників" менш імовірний. З правим латералем Додо угода діє до кінця серпня 2025-го, а з Лассіною Траоре — аж до 2026-го.

[ + – ] Скріншот: Transfermarket | Миттєві контракти "Шахтаря"

Раніше Фокус повідомляв, що "Аякс" виплатить €7,8 млн сім'ї постраждалого футболіста та назавжди закріпить за ним 34-й номер. У товариському матчі через серцеву аритмію юний півзахисник Абдельхак Нурі знепритомнів, згодом з'ясувалося, що пошкоджено основні функції мозку.