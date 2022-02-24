ФК "Аугсбург" зажег цвета украинского флага на своем стадионе WWK Arena

Представители клуба объяснили, что стадион загорается сине-желтым в знак солидарности с народом Украины.

Футбольный клуб "Аугсбург" зажег подсветку на своем стадионе WWK Arena в цвета украинского флага. Об это сообщает Sport.ua.

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"Сегодня мы загораемся сине-желтым в знак солидарности с народом Украины. Мы выступаем против любого типа тирании и несправедливости", – заявила пресс-служба клуба.

Польша, Чехия и Швеция выступили против проведения футбольных матчей в России. Представители европейских стран резко осудили вторжение в Украину, заявив, что не хотят, чтобы их команды играли на российских полях.

Футбольные ведомства Польши, Швеции и Чехии обнародовали совместное заявление, протестуя против проведения матчей плей-офф к Чемпионату мира в Москве, которые были запланированы на 24 и 29 марта. Такое решение было сделано после вторжения российских войск на территорию Украины.

Также УЕФА решила не проводить финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге. Проведение главного матча сезона Чемпионской лиги было запланировано на 28 мая в Санкт-Петербурге. Но теперь "Газпром Арена" осталась без финала, который, предположительно, сыграют на Уэмбли.

Ранее Фокус сообщал, что руководство Украинской Премьер-лиги объявило об остановке футбольного чемпионата в связи с вторжением войск РФ и объявлением военного положения. ЧУ должен возобновиться после зимнего перерыва 26 февраля. Командам остается сыграть еще матчей туров.