ФК "Аугсбург" запалив кольори українського прапора на своєму стадіоні WWK Arena

Представники клубу пояснили, що стадіон спалахує синьо-жовтим на знак солідарності з народом України.

Футбольний клуб "Аугсбург" увімкнув підсвічування на своєму стадіоні WWK Arena в кольорах українського прапора. Про це повідомляє Sport.ua.

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"Сьогодні ми спалахуємо синьо-жовтим на знак солідарності з народом України. Ми виступаємо проти будь-якого типу тиранії та несправедливості", – заявила пресслужба клубу.

Польща, Чехія та Швеція виступили проти проведення футбольних матчів у Росії. Представники європейських країн різко засудили вторгнення до України, заявивши, що не хочуть, щоб їхні команди грали на російських полях.

Футбольні відомства Польщі, Швеції та Чехії оприлюднили спільну заяву, протестуючи проти проведення матчів плей-офф до Чемпіонату світу в Москві, які запланували на 24 та 29 березня. Таке рішення прийняли після вторгнення російських військ на територію України.

Також УЄФА вирішила не проводити фінал Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі. Проведення головного матчу сезону Чемпіонської ліги запланували на 28 травня в Санкт-Петербурзі. Але тепер "Газпром Арена" залишилася без фіналу, який, ймовірно, зіграють на Вемблі.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво Української Прем'єр-ліги оголосило про зупинку футбольного чемпіонату через вторгнення військ РФ та оголошення воєнного стану. ЧУ має відновитись після зимової перерви 26 лютого. Командам залишається зіграти ще матчі турів.