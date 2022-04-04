"Все детали финализированы": Усик подпишет контракт на бой с Джошуа в ближайшие дни

Ответный бой между украинским и британским боксером состоится в конце июня. Все основные детали были согласованы сторонами.

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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк сообщил, что контракт его клиент на бой против Энтони Джошуа будет подписан в ближайшие две недели, информирует Sky Sports.

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В качестве места проведения второго боя между Усиком и Джошуа, который должен состояться в конце июня, рассматривается Саудовская Аравия. Для Энтони Джошуа есть особая мотивация на этот бой: он попытается вернуть себе титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе, после поражения единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в сентябре.

Промоутер Усика Александр Красюк подтвердил, что переговоры вышли на финишную прямую, но Саудовская Аравия не является финальной позицией в прениях о месте проведения боя Александр Усик — Энтони Джошуа.

"Это место сейчас обсуждается. Конец июня — это также время, которое мы рассматриваем сейчас. Многое будет зависеть от того, насколько быстро нам удастся подписать бумаги. Хорошо, что Усик уже в Европе, чтобы начать подготовку", — отметил Красюк.

Отметим, что Энтони Джошуа уже не впервые будет боксировать в Саудовской Аравии, если стороны достигнут соглашения о проведении боя в этой стране. В декабре 2019 года он вернул себе пояса WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе в матче-реванше против Энди Руиса-младшего. После этого Джошуа защитил пояса в бою против болгарина Кубрата Пулева, но в сентябре 2021 года потерпел поражение единогласным решением судей в бою против Александра Усика.

Ранее Фокус рассказывал, что военные Российской Федерации заняли дом Александра Усика в пригороде Киева, Ворзеле. Об этом на своей странице в Instagram рассказала супруга боксера Екатерина Усик. Позже девушка показала, что произошло с домом Усика в Ворзеле.