"Всі деталі фіналізовані": Усик підпише контракт на бій з Джошуа найближчими днями

Бій у відповідь між українським та британським боксером відбудеться наприкінці червня. Усі основні деталі були узгоджені сторонами.

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Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк повідомив, що контракт його клієнта на бій проти Ентоні Джошуа буде підписано в найближчі два тижні, інформує Sky Sports.

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Як місце проведення другого бою між Усиком і Джошуа, який має відбутися наприкінці червня, розглядається Саудівська Аравія. Для Ентоні Джошуа є особлива мотивація на цей бій: він спробує повернути собі титули WBA, IBF та WBO у надважкій вазі після поразки одностайним рішенням суддів на лондонському стадіоні "Тоттенхем Хотспур" у вересні.

Промоутер Усика Олександр Красюк підтвердив, що переговори вийшли на фінішну пряму, але Саудівська Аравія не є фінальною позицією у дебатах про місце проведення бою Олександр Усик — Ентоні Джошуа.

"Це місце зараз обговорюється. Кінець червня — це також час, який ми розглядаємо зараз. Багато чого залежатиме від того, наскільки швидко нам вдасться підписати папери. Добре, що Усик вже в Європі, щоб розпочати підготовку", — зазначив Красюк.

Зазначимо, що Ентоні Джошуа вже не вперше боксуватиме в Саудівській Аравії, якщо сторони досягнуть угоди про проведення бою в цій країні. У грудні 2019 року він повернув собі пояси WBA, IBF та WBO у надважкій вазі у матчі-реванші проти Енді Руїса-молодшого. Після цього Джошуа захистив пояси у бою проти болгарина Кубрата Пулєва, але у вересні 2021 року зазнав поразки одноголосним рішенням суддів у бою проти Олександра Усика.

Раніше Фокус розповідав, що військові Російської Федерації зайняли будинок Олександра Усика у передмісті Києва, Ворзелі. Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла дружина боксера Катерина Усик. Пізніше дівчина показала, що сталося з будинком Усика у Ворзелі.