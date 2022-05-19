Роберт Левандовски обсуждает с Барселоной контракт до 2025 года, — СМИ

Один из лучших нападающих Европы определился со своим будущим, несмотря на действующий контракт с "Баварией".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски продолжает переговорный процесс с "Барселоной", сообщает итальянский инсайдер Фабрисио Романо.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам журналиста, 35-летний футболист уже провел две встречи с главным тренером каталонской команды Хави. При этом, такой вариант развития карьеры для игрока является единственным, отмечает инсайдер.

"План пока ясен, контракт до июня 2025 года обсуждается — теперь дело за клубами. Переговоров с каким-либо другим клубом пока нет, так как приоритетом для него является "Барселона", — сказал Фабрицио Романо.

При этом, в "Баварии" отметили, что не планируют отпускать Левандовски раньше, чем у того истечет срок контракта с клубом. Это произойдет только через год — летом 2023 года. В Мюнхене могли бы подумать о пролонгации договора, однако опытный нападающий, похоже, решил сменить обстановку после восьми сезонов в "Баварии".

Отметим, что Роберт Левандовски 10 раз выигрывал чемпионат Германии (2 — в "Боруссии" и 8 раз в "Баварии"), 4 раза — Кубок страны (1 раз в "Боруссии" Дортмунд и 3 раза в "Баварии"), и 6 раз Суперкубок страны. Среди международных титулов, в активе Левандовского победа в Лиге чемпионов УЕФА (2020).

В конце марта появилась информация, что Роберт Левандовски уже согласовал условия личного контракта с "Барселоной". Каталонский клуб уже договорился с футболистом, но трансферу препятствует действующий клуб поляка — "Бавария".

Также Фокус рассказывал, что Роберт Левандовски поддержал Украину в начале военного вторжения России. 34-летний футболист на матч 24-го тура Бундеслиги против "Айнтрахта" вышел с капитанской повязкой в цветах украинского флага.