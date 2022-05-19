Роберт Левандовський обговорює з Барселоною контракт до 2025 року, — ЗМІ

Один із найкращих нападників Європи визначився зі своїм майбутнім, незважаючи на чинний контракт із "Баварією".

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Польський нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовський продовжує переговорний процес із "Барселоною", повідомляє італійський інсайдер Фабрісіо Романо.

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За словами журналіста, 35-річний футболіст уже провів дві зустрічі із головним тренером каталонської команди Хаві. При цьому такий варіант розвитку кар'єри для гравця є єдиним, зазначає інсайдер.

"План поки що зрозумілий, контракт до червня 2025 року обговорюється — тепер справа за клубами. Переговорів з будь-яким іншим клубом поки що немає, тому що пріоритетом для нього є "Барселона", — сказав Фабриціо Романо.

При цьому, в "Баварії" зазначили, що не планують відпускати Левандовського раніше, ніж у того закінчиться термін контракту з клубом. Це відбудеться лише через рік — влітку 2023 року. У Мюнхені могли б подумати про пролонгацію договору, проте досвідчений нападник, схоже, вирішив змінити ситуацію після восьми сезонів у "Баварії".

Зазначимо, що Роберт Левандовський 10 разів вигравав чемпіонат Німеччини (2 — у "Борусії" та 8 разів у "Баварії"), 4 рази — Кубок країни (1 раз у "Борусії" Дортмунд і 3 рази у "Баварії"), та 6 разів Суперкубок країни. Серед міжнародних титулів в активі Левандовського перемога у Лізі чемпіонів УЄФА (2020).

Наприкінці березня з'явилася інформація, що Роберт Левандовський вже погодив умови особистого контракту із "Барселоною". Каталонський клуб уже домовився з футболістом, але трансферу перешкоджає чинний клуб поляка — "Баварія".

Також Фокус розповідав, що Роберт Левандовський підтримав Україну на початку воєнного вторгнення Росії. 34-річний футболіст на матч 24-го туру Бундесліги проти "Айнтрахту" вийшов із капітанською пов'язкою у кольорах українського прапора.