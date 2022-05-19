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Роберт Левандовський обговорює з Барселоною контракт до 2025 року, — ЗМІ

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Роберт Левандовський, Баварія, Барселона
Фото: ФК Баварія | Роберт Левандовський хоче стати футболістом "Барселони"

Один із найкращих нападників Європи визначився зі своїм майбутнім, незважаючи на чинний контракт із "Баварією".

Польський нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовський продовжує переговорний процес із "Барселоною", повідомляє італійський інсайдер Фабрісіо Романо.

За словами журналіста, 35-річний футболіст уже провів дві зустрічі із головним тренером каталонської команди Хаві. При цьому такий варіант розвитку кар'єри для гравця є єдиним, зазначає інсайдер.

"План поки що зрозумілий, контракт до червня 2025 року обговорюється — тепер справа за клубами. Переговорів з будь-яким іншим клубом поки що немає, тому що пріоритетом для нього є "Барселона", — сказав Фабриціо Романо.

При цьому, в "Баварії" зазначили, що не планують відпускати Левандовського раніше, ніж у того закінчиться термін контракту з клубом. Це відбудеться лише через рік — влітку 2023 року. У Мюнхені могли б подумати про пролонгацію договору, проте досвідчений нападник, схоже, вирішив змінити ситуацію після восьми сезонів у "Баварії".

Зазначимо, що Роберт Левандовський 10 разів вигравав чемпіонат Німеччини (2 — у "Борусії" та 8 разів у "Баварії"), 4 рази — Кубок країни (1 раз у "Борусії" Дортмунд і 3 рази у "Баварії"), та 6 разів Суперкубок країни. Серед міжнародних титулів в активі Левандовського перемога у Лізі чемпіонів УЄФА (2020).

Наприкінці березня з'явилася інформація, що Роберт Левандовський вже погодив умови особистого контракту із "Барселоною". Каталонський клуб уже домовився з футболістом, але трансферу перешкоджає чинний клуб поляка — "Баварія".

Також Фокус розповідав, що Роберт Левандовський підтримав Україну на початку воєнного вторгнення Росії. 34-річний футболіст на матч 24-го туру Бундесліги проти "Айнтрахту" вийшов із капітанською пов'язкою у кольорах українського прапора.