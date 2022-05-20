Украинский футболист Супряга покинет "Сампдорию" (видео)

22-летний нападающий не впечатлил тренерский штаб итальянского клуба, за полгода сыграв всего 24 минуты в одном матче.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Итальянский футбольный клуб "Сампдория" решил отказаться от услуг трех арендованных футболистов, сообщает издание Sampnews24.com.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Причиной пересмотра кадровой политики является необходимость изменить финансовый вектор стратегического развития клуба. Руководство "Сампдории" решило попытаться сделать клуб самоокупаемым и сбалансировать расходы на заработные платы.

Одним из шагов в ходе реализации этой стратегии является отказ от дорогостоящих арендованных футболистов, которые пополнили состав команды зимой 2022-го года.

Таким образом, клуб из Генуи не будет продлевать арендные соглашения со Стефано Сенси, пришел в команду из "Интера", Джанджакомо Маньяни из "Вероны" и Владиславом Супрягой из "Динамо" (Киев).

Владислав Супряга в "Сампдории": статистика

Владислав Супряга перешел в "Сампдорию" в зимнее трансферное окно, поскольку не имел стабильной игровой практики в "Динамо". Но и в итальянском клубе у 22-летнего нападающего не получилось застолбить за собой место в основном составе. Единственный матч, в котором Влад получил место на поле — игра 24-го тура чемпионата Италии "Сампдория" — "Сассуоло". Однако, спустя 24 минуты был заменен и больше не появлялся в составе команды.

[ + – ] "Сампдория" — "Сассуоло": дебют и единственный матч Супряги

К слову, на текущей неделе Супряга прибыл в расположение молодежной сборной Украины, хотя чемпионат Италии официально еще не завершен. "Сампдория" занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.

Ранее Фокус рассказывал, что Владислав Супряга заявил, что не пожмет руку бывшему партнеру по молодежной сборной Валерию Бондарю. Бондарь увел у коллеги девушку, журналистку Дарью Савину, и женился на ней.

В конце января "Сампдория" и "Динамо" заключили арендное соглашение о переходе Владислава Супряги на правах аренды. По ее истечении итальянский клуб мог выкупить игрока за сумму от 8 до 10 миллионов евро.