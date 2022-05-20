Украинский футболист Супряга покинет "Сампдорию" (видео)
22-летний нападающий не впечатлил тренерский штаб итальянского клуба, за полгода сыграв всего 24 минуты в одном матче.
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Итальянский футбольный клуб "Сампдория" решил отказаться от услуг трех арендованных футболистов, сообщает издание Sampnews24.com.
Причиной пересмотра кадровой политики является необходимость изменить финансовый вектор стратегического развития клуба. Руководство "Сампдории" решило попытаться сделать клуб самоокупаемым и сбалансировать расходы на заработные платы.
Одним из шагов в ходе реализации этой стратегии является отказ от дорогостоящих арендованных футболистов, которые пополнили состав команды зимой 2022-го года.
Таким образом, клуб из Генуи не будет продлевать арендные соглашения со Стефано Сенси, пришел в команду из "Интера", Джанджакомо Маньяни из "Вероны" и Владиславом Супрягой из "Динамо" (Киев).
Владислав Супряга в "Сампдории": статистика
Владислав Супряга перешел в "Сампдорию" в зимнее трансферное окно, поскольку не имел стабильной игровой практики в "Динамо". Но и в итальянском клубе у 22-летнего нападающего не получилось застолбить за собой место в основном составе. Единственный матч, в котором Влад получил место на поле — игра 24-го тура чемпионата Италии "Сампдория" — "Сассуоло". Однако, спустя 24 минуты был заменен и больше не появлялся в составе команды.
К слову, на текущей неделе Супряга прибыл в расположение молодежной сборной Украины, хотя чемпионат Италии официально еще не завершен. "Сампдория" занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.
Ранее Фокус рассказывал, что Владислав Супряга заявил, что не пожмет руку бывшему партнеру по молодежной сборной Валерию Бондарю. Бондарь увел у коллеги девушку, журналистку Дарью Савину, и женился на ней.
В конце января "Сампдория" и "Динамо" заключили арендное соглашение о переходе Владислава Супряги на правах аренды. По ее истечении итальянский клуб мог выкупить игрока за сумму от 8 до 10 миллионов евро.