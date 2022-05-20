Український футболіст Супряга покине "Сампдорію" (відео)

22-річний нападник не вразив тренерський штаб італійського клубу, за пів року зігравши лише 24 хвилини в одному матчі.

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Італійський футбольний клуб "Сампдорія" вирішив відмовитись від послуг трьох орендованих футболістів, повідомляє видання Sampnews24.com.

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Причиною перегляду кадрової політики є необхідність змінити фінансовий вектор стратегічного розвитку клубу. Керівництво "Сампдорії" вирішило спробувати зробити клуб самоокупним і збалансувати витрати на заробітні плати.

Одним із кроків у процесі реалізації цієї стратегії є відмова від дорогих орендованих футболістів, які поповнили склад команди взимку 2022 року.

Так, клуб із Генуї не продовжуватиме орендні угоди зі Стефано Сенсі, прийшов у команду з "Інтера", Джанджакомо Маньяні з "Верони" та Владиславом Супрягою з "Динамо" (Київ).

Владислав Супряга у "Сампдорії": статистика

Владислав Супряга перейшов у "Сампдорію" у зимове трансферне вікно, оскільки не мав стабільної ігрової практики в "Динамо". Але і в італійському клубі 22-річному нападнику не вдалося застовпити за собою місце в основному складі. Єдиний матч, у якому Влад отримав місце на полі — гра 24-го туру чемпіонату Італії "Сампдорія" — "Сассуоло". Однак через 24 хвилини був замінений і більше не з'являвся у складі команди.

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До речі, цього тижня Супряга прибув до молодіжної збірної України, хоча чемпіонат Італії офіційно ще не завершений. "Сампдорія" посідає 15-те місце у турнірній таблиці Серії А.

Раніше Фокус розповідав, що Владислав Супряга заявив, що не потисне руку колишньому партнерові молодіжної збірної Валерію Бондарю. Бондар забрав у колеги дівчину, журналістку Дар'ю Савіну, й одружився з нею.

Наприкінці січня "Сампдорія" і "Динамо" уклали орендну угоду про перехід Владислава Супряги на правах оренди. Після її закінчення італійський клуб міг викупити гравця за суму від 8 до 10 мільйонів євро.