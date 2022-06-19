"Ярость на Красном море": названа дата и место боя-реванша между Усиком и Джошуа

Предстоящий поединок состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. Усик попытается защитить титулы, которые в предыдущем поединке отобрал у Джошуа.

Бой-реванш за титул чемпиона в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Александром Усиком состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Mirror.

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Первоначальная дата была запланирована на апрель, но неоднократно переносилась из-за того, что Усику пришлось встать под ружье и защищать свою родину от российской агрессии.

Теперь в качестве места проведения выбран второй по величине аравийский город Джидда.

Предстоящий поединок называют "Яростью на Красном море", и Усик будет пытаться защитить титулы, которые в предыдущем поединке он отобрал у Джошуа.

В первом бое украинец выиграл по итогам каждого из 12 раундов. Судьи были единогласны в своем решении присудить победу украинцу.

Напомним, что Усик поблагодарил митрополита Онуфрия и начал готовиться к бою-реваншу с Энтони Джошуа. По словам спортсмена, он безгранично любит страну, в которой родился и вырос, поэтому будет готовиться к новому поединку, пытаясь прославить флаг Украины.

Ранее Фокус сообщал о том, как выглядит дом Усика в Ворзеле, в котором побывали оккупанты. На веранде оккупанты оставили пустые бутылки из-под алкоголя, разбитую посуду, скорлупу яиц и прочие следы застолья.