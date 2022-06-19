"Лють на Червоному морі": названо дату та місце бою-реваншу між Усиком і Джошуа

Майбутній поєдинок відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Усик спробує захистити титули, які у попередньому поєдинку відібрав у Джошуа.

Бій-реванш за титул чемпіона у надважкій вазі між Ентоні Джошуа й Олександром Усиком відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії. Про це повідомляє The Mirror.

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Початкова дата була запланована на квітень, але неодноразово переносилася через те, що Усику довелося стати за рушницю і захищати свою батьківщину від російської агресії.

Тепер як місце проведення обрано друге за величиною аравійське місто Джидда.

Майбутній поєдинок називають "Люттю на Червоному морі", й Усик намагатиметься захистити титули, які в попередньому поєдинку він відібрав у Джошуа.

У першому бою українець виграв за підсумками кожного з 12 раундів. Судді були одностайні у своєму рішенні засудити перемогу українцю.

Нагадаємо, що Усик подякував митрополиту Онуфрію і почав готуватися до бою-реваншу з Ентоні Джошуа. За словами спортсмена, він безмежно любить країну, в якій народився і виріс, тому готуватиметься до нового поєдинку, намагаючись уславити прапор України.

Раніше Фокус повідомляв про те, як виглядає будинок Усика у Ворзелі, в якому побували окупанти. На веранді окупанти залишили порожні пляшки з-під алкоголю, розбитий посуд, шкаралупу яєць та інші сліди застілля.