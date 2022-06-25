Японский футбольный клуб начал продавать сине-желтую форму: деньги передадут Украине

Авторы дизайна вдохновились украинским флагом и цветочным символом — подсолнухом. Стоимость комлекта составляет $122.

В Японии футбольный клуб "Сенан Бельмаре" продает форму в сине-желтых цветах для поддержки Украины. Об этом журналисткаа Шарлотта Паттерсон сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

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По ее словам, авторы дизайна вдохновились государственным флагом Украины и подсолнухами, которые хорошо растут на украинских полях и считаются национальными цветами. Форма продается на домашнем стадионе клуба с мая, а все средства передают украинцам, чтобы помочь победить в войне с РФ.

Футболка в основном желтая с крупными изображениями цветов подсолнуха по всей площади, а также синими полосами по бокам и на рукавах. Внизу можно заметить птиц и детей, которые держат все те же растения. По данным сайта Asahi, стоимость униформы составляет 15 400 йен или $122 с учетом налогов.

Президент клуба Киеси Макабе признал, что "Сенан Бельмаре" давно испытывает финансовые проблемы, но не смог остаться в стороне:

"В то время, когда страдают украинские дети, я подумал о том, можем ли мы сделать что-то помимо оказания гуманитарной помощи".

Шарлотта Паттерсон добавила, что "Сенан Бельмаре" установили на футбольной арене ящики для пожертвований в пользу Украине. Кроме того, болельщикам бесплатно раздали 240 тысяч семян подсолнуха, которые они смогут посадить у себя дома.

"День доставки! Прибыла моя подсолнечная форма Сенан Бельмаре, и они проделали чертовски хорошую работу. Выручка вся идет на помощь Украине, естественно", — поделился в Twitter своими впечатлениями спортивный журналист Дэн Орловиц, который заказал себе комплект.

Клуб "Сенан Бельмаре" создан в 1968 году и сейчас базируется в городе Хирацука, префектура Канагава. В футбольном чемпионате Японии в 2022 году он оказался на предпоследнем месте турнирной таблицы, набрав 16 очков после 17-ти этапов.

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