Японський футбольний клуб почав продавати синьо-жовту форму: гроші передадуть Україні

Автори дизайну надихнулися українським прапором та квітковим символом — соняшником. Вартість комплекту складає $122.

У Японії футбольний клуб "Сенан Бельмаре" продає форму у синьо-жовтих кольорах для підтримки України. Про це журналістка Шарлотта Паттерсон повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

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За її словами, автори дизайну надихнулися державним прапором України та соняшниками, які добре ростуть на українських полях та вважаються національними квітами. Форма продається на домашньому стадіоні клубу з травня, а всі кошти передають українцям, щоби допомогти перемогти у війні з РФ.

Футболка переважно жовта з великими зображеннями квітів соняшника по всій площі, а також синіми смугами з боків і на рукавах. Внизу можна помітити птахів та дітей, які тримають ті самі рослини. За даними сайту Asahi, вартість уніформи становить 15 400 єн або $122 з урахуванням податків.

Президент клубу Кієсі Макабе визнав, що "Сенан Бельмаре" давно має фінансові проблеми, але не зміг залишитися осторонь:

"Тоді, коли страждають українські діти, я подумав про те, чи можемо ми зробити щось, крім надання гуманітарної допомоги".

Шарлотта Паттерсон додала, що "Сенан Бельмаре" встановили на футбольній арені скриньки для пожертвувань на користь Україні. Крім того, уболівальникам безкоштовно роздали 240 тисяч насіння соняшника, яке вони зможуть посадити в себе вдома.

"День доставки! Прибула моя соняшникова форма Сенан Бельмаре, і вони проробили страшенно гарну роботу. Виручка вся йде на допомогу Україні, звичайно", — поділився в Twitter своїми враженнями спортивний журналіст Ден Орловіц, який замовив собі комплект.

Клуб "Сенан Бельмаре" створений у 1968 році і зараз базується у місті Хірацука, префектура Канагава. У футбольному чемпіонаті Японії у 2022 році він опинився на передостанньому місці турнірної таблиці, набравши 16 очок після 17 етапів.

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Фокус розповів про 10 бізнесів, які активно допомагають українцям та ЗСУ. Підприємці передають армії бронежилети, паливо, медикаменти, автомобілі та інші ресурси, необхідні для перемоги, але не забувають і про мирних жителів, надаючи гуманітарну допомогу.

Нещодавно журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Чемпіонат України з футболу може стартувати вже у серпні. Організатори ведуть консультації з урядом та військовими адміністраціями, намагаючись зберегти колишній формат. У турнірі мають взяти участь 16 команд, "Маріуполь" та "Десна" з Чернігова не можуть грати через проблеми з інфраструктурою.