Проверяй корпус: Фьюри показал Джошуа, как победить Усика (видео)

Британский чемпион нанес несколько сильных апперкотов в тренерский жилет Энди Ли. Боксер уверен, что Энтони Джошуа повторит комбинацию в бою с Александром Усиком.

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в преддверии боя дал совет соотечественнику Энтони Джошуа перед боем с украинским чемпионом Александром Усиком. Британец опубликовал в Instagram фрагмент тренировки.

Фьюри в ринге нанес несколько сильных апперкотов в тренерский жилет Энди Ли.

"Мы в спортзале в заливе Моркамб. На нас надеты ирландские зеленые перчатки. Вот как Энтони Джошуа должен атаковать корпус Усика. Я знаю, что раздутый средневес не выдержит этого", – подписал видео Фьюри.

"Цыганский король" после этого спросил тренера, что он думает об этой работе.

"Послушайте, без этого жилета я был бы мертв", — ответил ему Ли.

Реванш Усика и Джошуа: где пройдет встреча

Бой между Усиком и Джошуа пройдет 20 августа в Джидде, портовом городе Саудовской Аравии. Украинец постарается защитить титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Усик и Джошуа 21 июня провели битву взглядов в аравийской Джидде. Спортсмены долго смотрели в глаза друг другу и не реагировали на просьбу модератора обратить внимание на фотокамеры. Первым завершил дуэль британский боксер.

Александр Усик 17 августа провел в Джидде пресс-конференцию перед боем. Он надел костюм козака и спел песню "Ой у лузі червона калина".

Фокус ранее писал, что Александр Усик выкупил права на трансляцию реванша с Энтони Джошуа. Украинцы смогут посмотреть бой бесплатно.