Перевіряй корпус: Ф'юрі показав Джошуа, як перемогти Усика (відео)

Британський чемпіон завдав кілька сильних аперкотів у тренерський жилет Енді Лі. Боксер упевнений, що Ентоні Джошуа повторить комбінацію у бою з Олександром Усиком.

Британський чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі напередодні бою дав пораду співвітчизнику Ентоні Джошуа перед боєм з українським чемпіоном Олександром Усиком. Британець опублікував в Instagram фрагмент тренування.

Ф'юрі на рингу завдав кілька сильних аперкотів у тренерський жилет Енді Лі.

"Ми у спортзалі в затоці Моркамб. На нас одягнені ірландські зелені рукавички. Ось як Ентоні Джошуа має атакувати корпус Усика. Я знаю, що роздута середньовага не витримає цього", — підписав відео Ф'юрі.

"Циганський король" після цього запитав тренера, що він думає про цю роботу.

"Послухайте, без цього жилета я був би мертвий", — відповів йому Лі.

Реванш Усика та Джошуа: де пройде зустріч

Бій між Усиком і Джошуа пройде 20 серпня в Джидді, портовому місті Саудівської Аравії. Українець намагатиметься захистити титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Усик і Джошуа 21 червня провели битву поглядів в аравійській Джидді. Спортсмени довго дивилися один одному в очі та не реагували на прохання модератора звернути увагу на фотокамери. Першим завершив дуель британський боксер.

Олександр Усик 17 серпня провів у Джидді пресконференцію перед боєм. Він одягнув костюм козака і заспівав пісню "Ой у лузі червона калина".

Фокус раніше писав, що Олександр Усик викупив права на трансляцію реваншу з Ентоні Джошуа. Українці зможуть подивитися бій безкоштовно.