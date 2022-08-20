Фаворит назван: букмекеры определились с тем, кто станет победителем боя Усик — Джошуа

Одним из судей поединка станет украинец Виктор Фесечко, который работал в судейской команде и во время первого боя боксеров.

20 августа около 23:00 по киевскому времени состоится бой-реванш украинца Александра Усика с британцем Энтони Джошуа. Букмекеры считают фаворитом украинского боксера. Беттинговая контора Parimatch коэффициент на победу Усика определила в 1,55. Британцы из конторы William Hill тоже ожидают, что украинец победит: коэффициент — 1,53.

Накануне поединка спортивный журналист Майкл Бенсон сообщил, что одним из судей боя будет украинец Виктор Фесечко. Он работал в судейской команде и во время первого поединка Усика с Джошуа.

Ранее сообщалось, что бой-реванш состоится в Саудовской Аравии на многофункциональной арене King Abdullah Sports City в Джидде. В сентября 2021 года Усик выиграл поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO. Теперь эти чемпионские пояса стоят на кону боя-реванша. Также обоих боксерам полагается гонорар в размере $40 млн.

Александр Усик выкупил права на трансляцию поединка, чтобы все украинцы смогли посмотреть его бесплатно. Транслировать бой будет телеканал "2+2", региональные каналы "Суспільного", а также онлайн-сервис Megogo.

Напомним, взвешивание двух боксеров показало, что Энтони Джошуа весит на 10 кг больше, чем Александр Усик. Вес Джошуа составляет 110,9 кг, а украинского боксера — 100,1 кг.