Фаворит названий: букмекери визначилися з тим, хто стане переможцем бою Усик — Джошуа

Одним із суддів поєдинку стане українець Віктор Фесечко, який працював у суддівській команді і під час першого бою боксерів.

20 серпня близько 23:00 за київським часом відбудеться бій-реванш українця Олександра Усика із британцем Ентоні Джошуа. Букмекери вважають фаворитом українського боксера. Беттингова контора Parimatch коефіцієнт на перемогу Усика визначила 1,55. Британці із контори William Hill теж очікують, що українець переможе: коефіцієнт — 1,53.

Напередодні поєдинку спортивний журналіст Майкл Бенсон повідомив, що одним із суддів бою буде українець Віктор Фесечко. Він працював у суддівській команді і під час першого поєдинку Усіка з Джошуа.

Раніше повідомлялося, що бій-реванш відбудеться у Саудівській Аравії на багатофункціональній арені King Abdullah Sports City у Джидді. У вересні 2021 року Усик виграв поєдинок за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO. Тепер ці чемпіонські пояси стоять на кону бою-реваншу. Також обом боксерам належить гонорар у розмірі $40 млн.

Олександр Усик викупив права на трансляцію поєдинку, щоб усі українці змогли подивитися його безкоштовно. Транслюватиме бій телеканал "2+2", регіональні канали "Суспільного", а також онлайн-сервіс Megogo.

Нагадаємо, зважування двох боксерів показало, що Ентоні Джошуа важить на 10 кг більше, ніж Олександр Усик. Вага Джошуа складає 110,9 кг, а українського боксера — 100,1 кг.