Боевая ничья: Дания заработала первый бал на Чемпионате мира, сыграв вничью с Тунисом

Команды так и не порадовали болельщиков на трибунах забитыми голами.

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В Катаре продолжается Чемпионат мира по футболу 2022 и во вторник, 22 ноября в рамках первого тура в группе "D" встречались сборные Дании и Туниса. Игра на стадионе "Эдюкейшн Сити Стедиум" завершилась со счетом 0-0.

Стартовые составы команд:

Сборная Дании: К. Шмейхель, Андерсен, Кьер, А. Кристенсен, Мехле, Дилейни, Эриксен, Р. Кристенсен, Хейбьерг, Сков Ольсен, Дольберг.

Сборная Туниса: Дамен, Тальби, Мерия, Бронн, Лайдуни, Скири, Дрегер, Абди, Мсакни, Жебали, Бен Слимане.

Перед матчем букмекеры считали Данию безоговорочным фаворитом. Коэффициент на победу скандинавской сборной был 1.58, победу Туниса оценили в 6.60, а ничью – в 3.92.

Но несмотря на небольшой перевес в игре датчанам так и не удалось распечатать ворота соперника за более чем 90 минут игры. Результат 0-0 — это первый матч на Чемпионате мира-2022 который завершился без голов.

Напомним, ранее на Чемпионате мира сборная Саудовской Аравии шокировала аргентинских болельщиков, обыграв их сборную с Месси в стартовом составе со счетом 2-1.

А 21 ноября состоялся матч между сборными США и Уэльса. Соперники не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1-1.