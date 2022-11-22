Бойова нічия: Данія заробила перший бал на Чемпіонаті світу, зігравши внічию з Тунісом

Команди так і не втішили вболівальників на трибунах забитими голами.

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У Катарі триває Чемпіонат світу з футболу 2022, і у вівторок, 22 листопада, в межах першого туру у групі D зустрічалися збірні Данії і Тунісу. Гра на стадіоні "Едюкейшн Сіті Стедіум" завершилась із рахунком 0-0.

Стартові склади команд:

Збірна Данії: К. Шмейхель, Андерсен, К'єр, А. Крістенсен, Мехле, Ділейні, Еріксен, Р. Крістенсен, Хейб'єрг, Сков Ольсен, Дольберг.

Збірна Тунісу: Дамен, Тальбі, Мерія, Бронн, Лайдуні, Скірі, Дрегер, Абді, Мсакні, Жебалі, Бен Слімане.

Перед матчем букмекери вважали Данію беззаперечним фаворитом. Коефіцієнт на перемогу скандинавської збірної був 1:58, перемогу Тунісу оцінили в 6:60, а нічию — в 3:92.

Але, незважаючи на невелику перевагу в грі, данцям так і не вдалося розпечатати ворота суперника за більш ніж 90 хвилин гри. Результат 0-0 — це перший матч на Чемпіонаті світу-2022, який завершився без голів.

Нагадаємо, раніше на Чемпіонаті світу збірна Саудівської Аравії шокувала аргентинських уболівальників, обігравши їхню збірну з Мессі в стартовому складі з рахунком 2-1.

А 21 листопада відбувся матч між збірними США та Уельсу. Суперники не виявили сильнішого, зігравши внічию 1-1.